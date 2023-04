Une rue de Kiev pourrait bientôt porter le nom d'un SS ukrainien

Volodymyr Kubiyovych est l'un des fondateurs de la Waffen-SS Galizien, la branche ukrainienne de la force militaire nazie.

Le conseil municipal de Kiev pourrait baptiser une rue du nom d'un collaborateur nazi et d'un responsable SS, a rapporté le directeur du Comité juif ukrainien, Eduard Dolinsky.

Selon M. Dolinsky, après la motion adoptée par le conseil municipal, la rue pourrait porter le nom de Volodymyr Kubiyovych qui, pendant la Shoah, a été fortement impliqué dans la formation de la Waffen-SS Galizien, une force militaire nazie composée de volontaires ukrainiens.

Les noms suggérés par la commission historique ont été soumis par le conseil municipal à un vote public sur l'application Kyiv Digital, où les résidents pourront voter jusqu'au 16 avril. L'option consistant à renommer la rue en l'honneur de Volodymyr Kubiyovych a jusqu'à présent obtenu la majorité, avec 31 % des voix, tandis que les deuxième et troisième options les plus populaires n'ont recueilli que 18 % et 10 % des voix.

Une fois le vote public clôturé, le conseil municipal de Kiev votera pour approuver le changement de nom de la rue en l'honneur de M. Kubiyovych.

Qui était Volodymyr Kubiyovych ?

Avant le début de la Shoah, Kubiyovych était un fervent partisan de l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN-M). En avril 1941, il a demandé la création d'un État autonome au sein de l'Ukraine, dans lequel les Polonais et les Juifs ne seraient pas autorisés à vivre. Plus tard en 1943, Kubiyovych joue un rôle clé dans la formation de la Waffen-SS Galizien et annonce publiquement sa volonté de prendre les armes et de se battre pour la cause nazie. Kubiyovych est décédé à Paris en 1985 et, à ce jour, il est reconnu par beaucoup comme un grand érudit ukrainien, et ses œuvres continuent d'être largement diffusées, malgré son passé nazi.