La Serbie aurait accepté d'armer l'Ukraine, selon des document classifiés US

Belgrade est pourtant la seule capitale européenne à ne pas avoir imposé de sanctions à la Russie

La Serbie, seul pays européen à ne pas avoir imposé de sanctions à la Russie pour son invasion de l'Ukraine, aurait accepté de fournir ou aurait déjà envoyé des armes à Kiev, selon un document classifié du Pentagone, révélé par l'agence Reuters. Le document, intitulé "Europe|Réponse au conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine", présente les réponses de 38 gouvernements européens aux demandes d'assistance militaire de l'Ukraine.

Selon ce document, la Serbie a refusé de fournir une formation aux forces ukrainiennes, mais s'est engagée à envoyer une aide létale ou l'a déjà fournie. Le document, daté du 2 mars et marqué comme "Secret" et "NOFORN" (non diffusable à des services de renseignement étrangers), montre que la Serbie a la volonté politique et la capacité militaire de fournir des armes à l'Ukraine à l'avenir. Le bureau du président serbe Aleksandar Vucic et l'ambassade d'Ukraine n'ont pas encore commenté cette information.

Armend NIMANI / AFP Le président serbe Aleksandar Vucic s'adresse aux médias après des pourparlers entre le Kosovo et la Serbie, à Ohrid, le 18 mars 2023

Certains experts en Europe de l'Est considèrent que cette révélation soulève des questions sur la duplicité de la Serbie vis-à-vis de la Russie ou sur les pressions exercées par les États-Unis pour livrer des armes à l'Ukraine. Le document du Pentagone divise les réponses des pays en quatre catégories : ceux qui se sont engagés à fournir une formation et une aide létale, ceux qui ont déjà fourni une formation et une aide létale, ceux qui ont la capacité militaire et la volonté politique de fournir une aide létale à l'avenir, et ceux qui ont répondu "non" dans les quatre catégories, à savoir l'Autriche et Malte.

La divulgation de ce document intervient après que des documents publiés sur un canal pro-russe de l'application de messagerie Telegram ont prétendument montré l'envoi par un fabricant d'armes serbe de roquettes à Kiev en novembre dernier. Moscou a demandé une explication officielle à Belgrade, mais le fabricant d'armes serbe a nié ces allégations. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le président serbe tente de concilier le maintien de ses liens avec Moscou et son objectif d'adhérer à l'Union européenne.