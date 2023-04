Le licenciement de 80 % du personnel de Twitter a été "douloureux" (Elon Musk)

Le licenciement du personnel a été "l'une des choses les plus difficiles" qu'il ait eu à faire en tant que patron de la plateforme.

Elon Musk a déclaré que le licenciement de la majeure partie du personnel de Twitter au cours des six derniers mois a été "l'une des choses les plus difficiles" qu'il ait eu à faire depuis qu'il est devenu propriétaire de l'entreprise, lors d'une interview accordée à James Clayton, de la BBC, mardi soir, et diffusée en direct sur Twitter Spaces, au cours de laquelle M. Musk a parlé de sa gestion de Twitter et de ses convictions en matière de liberté d'expression.

M. Musk a déclaré que l'entreprise comptait environ 7 800 employés lorsqu'il a pris les rênes de la plateforme en novembre. Twitter emploie aujourd'hui 1 500 personnes, a-t-il précisé.

"Cela a-t-il été difficile de se séparer d'autant de personnes ? a demandé M. Clayton. "Oui", a immédiatement répondu Musk. "Ce n'est pas du tout amusant. C'est douloureux", a poursuivi M. Musk après une brève pause.

Angela Weiss/AFP

M. Clayton a demandé à M. Musk s'il pensait que lui ou un responsable devait s'adresser personnellement aux employés licenciés. De nombreux anciens employés de Twitter pris dans les licenciements massifs de Musk à la fin de l'année 2022 ont déclaré n'avoir découvert qu'ils avaient perdu leur emploi que lorsque Twitter leur a brusquement interdit l'accès à leur ordinateur portable.

"Il n'est pas physiquement possible de parler à autant de personnes", a affirmé M. Musk. M. Clayton a demandé si les licenciements massifs étaient "l'une des choses les plus difficiles émotionnellement" pour M. Musk. "C'est certainement l'une des choses les plus difficiles", a répondu M. Musk.

M. Musk a également déclaré que Twitter avait "quatre mois à vivre" lorsqu'il a pris la tête de l'entreprise et que les licenciements massifs étaient une mesure "drastique" nécessaire pour endiguer une "situation de flux de trésorerie négatif de 3 milliards de dollars".

Le PDG de Twitter a passé le reste de l'entretien à parler de son de son désir de transformer les bureaux de Twitter en refuge pour sans-abri, et de ses idées politiques. Il a également défié Clayton et la BBC sur leurs définitions de la désinformation et leurs observations sur les discours de haine sur Twitter.