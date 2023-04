"Le chef de l'ONU est trop conciliant avec Moscou" pour les Etats-Unis, révèlent les documents du Pentagone divulgués

M. Guterres était si "désireux de préserver l'accord sur les céréales qu'il était prêt à accommoder les intérêts de la Russie"

Les États-Unis estiment que le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres est trop enclin à satisfaire les intérêts de la Russie, selon de nouvelles révélations contenues dans des documents classifiés divulgués en ligne.

Plusieurs documents décrivent des communications privées impliquant M. Guterres et son adjoint. Il s'agit de la dernière révélation en date après la fuite de documents secrets du Pentagone, que les responsables américains s'efforcent d'élucider.

Les documents contiennent des observations de M. Guterres sur la guerre en Ukraine et sur un certain nombre de dirigeants africains. L'un des documents divulgués porte sur l'accord sur les céréales de la mer Noire, négocié par les Nations unies et la Turquie en juillet, après les craintes d'une crise alimentaire mondiale.

Il suggère que M. Guterres était si "désireux de préserver l'accord qu'il était prêt à accommoder les intérêts de la Russie". "M. Guterres a souligné ses efforts pour améliorer la capacité de la Russie à exporter, indique le document, même si cela implique des entités ou des individus russes sanctionnés"

AFP Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, lors d'une réunion du Conseil de sécurité concernant la guerre en Ukraine

Ses actions en février, selon l'évaluation, ont "sapé les efforts plus larges visant à tenir Moscou responsable de ses actions en Ukraine".

Un haut responsable de l'ONU a refusé de commenter les documents divulgués, mais a précisé que les Nations unies étaient "guidées par la nécessité d'atténuer l'impact de la guerre sur les plus pauvres de la planète". "Cela signifie que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire baisser le prix des denrées alimentaires", a-t-il ajouté, "et veiller à ce que les engrais soient accessibles aux pays qui en ont le plus besoin".

La Russie s'est souvent plainte que ses propres exportations de céréales et d'engrais étaient affectées par les sanctions internationales, et a menacé au moins deux fois de suspendre sa coopération avec l'accord sur les céréales si ses préoccupations n'étaient pas prises en compte.

Les céréales et les engrais russes ne sont pas soumis aux sanctions internationales, mais la Russie affirme avoir rencontré des difficultés pour assurer le transport et l'assurance. Les responsables de l'ONU sont manifestement mécontents de l'interprétation américaine des efforts de M. Guterres et ont rappelé que le chef de l'organisation avait clairement exprimé son opposition à la guerre menée par la Russie.