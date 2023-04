USA : l'homme à l'origine de la fuite des documents du Pentagone arrêté par le FBI

Le nombre de documents divulgués est susceptible d'être supérieur à 100

Le principal suspect dans l'enquête sur la fuite de documents de renseignement américains hautement classifiés – considérée comme la violation de sécurité la plus grave en une décennie – a été arrêté jeudi par le FBI. Il s'agit de Jack Teixeira, 21 ans, un garde des forces armées qui a travaillé dans une base militaire.

Selon le New York Times, Teixeira portait le surnom "OG" et dirigeait un groupe en ligne appelé "Thug Shaker Central" pour les adolescents et les hommes partageant les mêmes idées qui discutaient de leur amour commun des armes à feu, des mèmes racistes en ligne et des jeux vidéo.

Le président Joe Biden avait déclaré plus tôt que les enquêteurs se rapprochaient de la source de la fuite de documents de renseignement américains hautement classifiés.

Le ministère de la Justice a ouvert une enquête la semaine dernière après que l'affaire a été renvoyée par le Pentagone, qui évalue les dommages causés. Certains des détails les plus sensibles divulgués sont prétendument liés aux capacités et aux lacunes militaires de l'Ukraine, ainsi qu'à des informations sur les alliés américains, notamment Israël, la Corée du Sud et la Turquie.

L'agence de presse Reuters a examiné plus de 50 des documents, étiquetés "Secret" et "Top Secret", mais n'a pas vérifié de manière indépendante leur authenticité. Le nombre de documents divulgués est susceptible d'être supérieur à 100.

Un certain nombre de pays ont mis en doute la véracité de certains des documents, y compris la Grande-Bretagne, qui a déclaré qu'il y avait "un niveau sérieux d'inexactitude" dans les informations.

Devançant toute annonce des autorités américaines, le Washington Post a avancé mercredi que la fuite était l'œuvre d'un jeune homme ayant travaillé sur une base militaire, qui a partagé ses informations sur un groupe privé en ligne du réseau social Discord.

Le président américain s'est dit "préoccupé" par la fuite de documents confidentiels américains sans pour autant sonner l'alarme. "Il y a une enquête en cours" qui semble sur le point d'aboutir. "Je suis préoccupé que ce soit arrivé", a-t-il néanmoins affirmé.

Les fuites ont déjà suscité des réponses de certains gouvernements étrangers. Dimanche, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié de "mensonger et sans aucun fondement" un document affirmant que l'agence de renseignement du Mossad avait encouragé les récentes manifestations contre lui. De son côté, un responsable sud-coréen a indiqué dimanche que le pays était au courant des informations sur les documents divulgués et prévoyait de discuter des "questions soulevées" avec Washington.