Forte hausse des agressions antisémites à New York et Londres

En cette veille de Yom Hashoah, le rapport mondial sur l'antisémitisme révèle une forte hausse des agressions contre la communauté ultra orthodoxe

Le rapport mondial sur l'antisémitisme, réalisé par le Centre d'étude des Juifs européens contemporains de l'université de Tel-Aviv et publié en collaboration avec l'Anti-Defamation League, a enregistré près de 3 700 incidents antisémites aux États-Unis en 2022, contre 2 717 en 2021.

L'étude a révélé que les juifs identifiables visuellement, en particulier les juifs ultraorthodoxes, sont les principales victimes d'agressions antisémites en Occident. La ville de New York a enregistré le plus grand nombre d'agressions au monde et Londres a connu le plus grand nombre d'agressions en Europe. Le nombre d'agressions a en revanche diminué dans plusieurs pays, notamment en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni.

KENA BETANCUR (AFP/Archives) Des Juifs dans un quartier de Brookly, le 3 octobre 2016 à New York

"La lutte contre l'antisémitisme nécessite des campagnes ciblées de maintien de l'ordre, de poursuites judiciaires et d'éducation dans les domaines où les attaques sont les plus fréquentes", a déclaré le professeur Uriya Shavit, directeur du Centre d'étude de l'université de Tel-Aviv. En compagnie de Carl Yonker, chercheur au Centre, il souligné une tendance inquiétante à la "normalisation des conspirations folles" dans le discours public américain. Ils ont également souligné que la diffusion de la propagande antisémite par les suprémacistes aux États-Unis a presque triplé en 2022 par rapport à l'année précédente.

GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP / STEPHANIE KEITH Des Juifs orthodoxes dans le quartier de Brooklyn à New York

"Un examen de conscience est également nécessaire en Israël", a déclaré M. Shavit, soulignant les "remarques racistes effrayantes" faites par des législateurs israéliens. "Il est triste que cela doive être dit à la veille de la journée de commémoration de l'Holocauste, mais le racisme juif n'est pas meilleur que n'importe quel autre type de racisme. Il doit être condamné, interdit et éradiqué".