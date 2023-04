Iran : l'ex-impératrice Farah Diba souhaite créer une fondation culturelle au Portugal

"Je sais que le Portugal a une démocratie stable et mûre et que c'est un pays multiculturel"

L'ex-impératrice d'Iran Farah Diba souhaite mettre en place une fondation "à la mémoire de l'histoire de l'Iran" au Portugal afin d'y rassembler "une partie de ses collections personnelles, a-t-elle annoncé.

"A partir d'un certain âge, on commence à se poser des questions et c'est ainsi que m'est venue l'idée de créer une fondation à la mémoire de l'histoire de l'Iran, pour pouvoir montrer au monde la valeur de notre patrimoine culturel", a expliqué la dernière épouse du Chah d'Iran, âgée de 84 ans. La veuve du dernier roi d'Iran, contrainte à l'exil depuis la révolution islamique de 1979, a vécu entre la France et les Etats-Unis.

"Pendant toutes ces années passées hors de mon pays (...) j'ai accumulé tellement de choses que mes enfants et petits-enfants ne pourront pas les garder", a-t-elle précisé. Elle est actuellement à la recherche d'un local à Lisbonne pour accueillir le siège de sa fondation et ses collections composées de livres, photos, peintures et sculptures iraniens.

"Je sais que le Portugal a une démocratie stable et mûre, que c'est un pays multiculturel, tolérant et ouvert à la communauté internationale", a-t-elle souligné.

Le Portugal accueille déjà des fondations étrangères, comme celle créée dans les années 1950 par le magnat du pétrole Calouste Gulbenkian ou celle du prince Aga Khan, chef spirituel des musulmans chiites ismaéliens.

Par ailleurs, l'ancienne impératrice a indiqué qu'elle espérait un jour "voir l'Iran devenir libre" et que "ce serait une grande joie de pouvoir retourner" dans son pays.

Farah Pahlavi eut un rôle non négligeable dans la planification du 2500e anniversaire de la monarchie iranienne, lors duquel la dynastie Pahlavi atteignit son apogée politique en 1971. En 2003, la publication de ses mémoires sous son nom d'épouse avait fait l'objet d'une importante médiatisation.