Joe Biden fait froncer les sourcils en disant aux dirigeants irlandais de "lécher le monde"

La scène est devenue virale sur les réseaux sociaux

Le président Joe Biden a été ovationné après avoir déclaré aux dirigeants irlandais qu'il souhaitait "lécher le monde" avec eux lors d'un banquet organisé jeudi soir au château de Dublin.

"Il n'y a rien, et je le dis du fond du cœur, il n'y a rien que nos nations ne puissent accomplir si nous le faisons ensemble. Je le pense vraiment", a déclaré le président lors d'un dîner. "Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Et allons lécher le monde. Faisons-le. Merci", a dit M. Biden, selon la transcription du discours par la Maison-Blanche.

Cette remarque a été suivie d'applaudissements et d'applaudissements.

Selon le dictionnaire en ligne de Cambridge, une autre définition de "lécher" inclut "vaincre facilement dans une compétition, un combat. Cependant, le commentaire du président a été interprété différemment par les internautes.

Les utilisateurs de Twitter sont restés perplexes après ce commentaire inhabituel, affichant des "huh" et des "what" sur les vidéos du discours qui circulent en ligne. "L'un d'entre eux a commenté : "Comment est-ce possible ?

Le dîner a eu lieu quelques heures seulement après qu'une vidéo de M. Biden se faisant aboyer dessus par le chien du président irlandais, Misneach, a également fait le tour des réseaux sociaux.