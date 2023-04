Le journaliste américain détenu en Russie affirme "ne pas perdre espoir"

Il est le premier journaliste étranger à être accusé d'espionnage en Russie depuis la guerre froide

Le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich a déclaré qu'il ne perdait pas espoir et a plaisanté sur la nourriture de la prison dans une lettre à sa famille, sa première depuis son arrestation le mois dernier en Russie pour espionnage.

"Je tiens à vous dire que je ne perds pas espoir", a-t-il écrit en russe à sa famille à Philadelphie, a rapporté samedi le journal américain. "Je lis. Je fais de l'exercice et j'essaie d'écrire. Peut-être qu'enfin, je vais écrire quelque chose de bien", a-t-il affirmé.

La lettre manuscrite, datée du 5 avril, a été reçue par la famille neuf jours plus tard. Il s'agit de leur premier contact direct avec Gershkovich, 31 ans, depuis son arrestation le 29 mars.

"Maman, tu m'as malheureusement, pour le meilleur et pour le pire, bien préparé à la nourriture de la prison", a écrit Gershkovich. "Le matin, pour le petit-déjeuner, ils nous donnent du blé chaud à la crème, des céréales à l'avoine ou du gruau de blé. Ca me rappelle mon enfance", a-t-il ajouté.

La lettre était adressée à sa "chère famille" - sa mère, son père Mikhail et sa sœur Danielle. Sa famille s'est confiée pour la première fois au Wall Street Journal dans une interview publiée vendredi. Sa mère a déclaré avoir ressenti une "grande joie" en recevant la lettre. "Ce sont les mots de mon fils, et non ceux de quelqu'un d'autre", a-t-elle déclaré.

AFP via Getty Images Gershkovich est escorté hors du tribunal Lefortovsky à Moscou.

Le journaliste a également évoqué en plaisantant le fait d'avoir reçu en prison une paire de chaussettes, des articles de toilette, du matériel pour écrire et des pantoufles de la part d'amis. "Je pense que j'ai maintenant plus de vêtements et d'affaires que maman et papa à la maison", a-t-il écrit dans la lettre.

Le journaliste a reçu des visites d'avocats russes, mais aucune jusqu'à présent de représentants de l'ambassade des États-Unis, selon le journal.

Samedi, le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré que la Russie ne respectait pas ses "obligations" et a continué à demander à Moscou d'autoriser les responsables de l'ambassade américaine à rendre visite à M. Gershkovich. "Nous continuons à demander un accès consulaire qui n'a pas encore été accordé. Il doit l'être. Il s'agit d'une obligation russe, et c'est ce que nous cherchons à faire", a affirmé M. Blinken à des journalistes au Viêt Nam.

AP Photo/Patrick Semansky Antony Blinken

Evan Gershkovich a été arrêté dans la ville russe d'Ekaterinbourg et a été accusé d'avoir tenté d'obtenir des informations classifiées sur une installation militaire. Il est le premier journaliste étranger à être accusé d'espionnage en Russie depuis la guerre froide.