La star de la NBA Domantas Sabonis se convertit au judaïsme

Le joueur des Sacramento Kings étudie régulièrement avec un rabbin en ligne

Le joueur de basket-ball lituano-américaine Domantas Sabonis est en train de se convertir au judaïsme, a rapporté le Jewish Telegraphic Agency. Sabonis, qui évolue en NBA, dans le club des Sacramento Kings, étudie régulièrement avec un rabbin en ligne, a installé des mezouzahs (objet de culte juif que l'on dispose à l'entrée des pièces d'une maison) chez lui et a récité la "Meguila d'Esther" lors de la fête à Pourim. "Il pose toujours des questions. Il respecte la cacherout et, lorsqu'il est à Vilnius, il va dans les boucheries casher", a déclaré le rabbin Erez Sherman, qui étudie avec M. Sabonis.

"Il aime le judaïsme et veut vraiment en faire partie. Nous célébrons Pessah, nous célébrons Shabbat", a déclaré Shashana Rosen, son épouse, elle-même juive. Le couple s'est marié lors d'une cérémonie réformée en mars 2022. Ils ont un fils d'un an, Tiger, et sa femme est enceinte de leur deuxième enfant.