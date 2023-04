Visite du ministre syrien des Affaires étrangères en Algérie et en Tunisie

M. Mikdad a insisté sur le fait que "les relations entre les deux pays frères existent et continueront d'exister... "

Faisal Mikdad, chef de la diplomatie syrienne, entame une visite en Algérie et en Tunisie dans le cadre d'un mouvement global de relance des relations diplomatiques dans le monde arabe, plus de dix ans après que son pays a été isolé dans le monde entier en raison de la répression brutale des manifestations de masse du président Bachar al-Assad.

AFP Une photo publiée par l'agence officielle Syrian Arab News Agency (SANA) montre le président syrien Bachar al-Assad prononçant un discours télévisé

Le ministre des Affaires étrangères a été accueilli samedi à l'aéroport d'Alger par son homologue Ahmed Attaf. Dans des propos diffusés par la télévision publique algérienne, M. Mikdad a insisté sur le fait que "les relations entre les deux pays frères existent et continueront d'exister... au-delà des vicissitudes de la situation". "Ma visite sera l'occasion de discussions entre les deux pays sur les derniers développements dans la région. Nous devons renforcer cette relation bilatérale", a-t-il ajouté.

Les diplomates de plusieurs pays arabes réunis en Arabie saoudite pour discuter des relations avec la Syrie ont convenu que la région devait jouer un "rôle de premier plan" dans la résolution de la crise syrienne, a annoncé Ryad samedi.

L'Arabie saoudite a accueilli vendredi soir une réunion de pays arabes à Jeddah (ouest) après plus d'une décennie d'isolement diplomatique du régime de Bachar al-Assad et en pleine détente entre Ryad et Téhéran. Les chefs de la diplomatie des six pays du Conseil de coopération du Golfe (Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Emirats arabes unis), ainsi que leurs homologues égyptien, irakien et jordanien ont discuté de l'importance pour les pays arabes de "jouer un rôle de premier plan dans les initiatives visant à mettre fin à la crise" en Syrie, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères saoudien diffusé samedi.