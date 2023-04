Une journaliste de CNN sommée de supprimer ses messages anti-israéliens sur les réseaux sociaux

La journaliste en question est Tamara Qiblawi, originaire du Liban, qui travaille pour CNN depuis 2015

La journaliste Tamara Qiblawi, née au Liban, qui travaille pour la chaîne CNN depuis 2015, a été contrainte de supprimer des posts anti-israéliens qu'elle écrivait sur les réseaux sociaux. Ceci, après que le Jerusalem Post a révélé que la journaliste avait attaqué Israël et écrit que "les attaques en Cisjordanie et à Tel-Aviv sont menées à cause de la tension suscitée par les attaques israéliennes".

Tamara Qiblawi occupe le poste de productrice senior au sein de la division Moyen-Orient à la station de radiodiffusion basée à Londres. Une source proche de l'affaire a déclaré que "l'historique des réseaux sociaux de Tamara montre qu'elle doute de son engagement envers les normes éditoriales de CNN, en particulier en ce qui concerne les reportages sur le conflit israélo-arabe".

Dans un autre message incriminé, écrit sur Facebook le 15 mai 2015, elle décrit les événements entourant la création de l'État d'Israël comme la "Nakba" palestinienne, et affirme que "le Liban a fait face à une attaque meurtrière et sans précédent d'Israël".

Peu de temps avant de commencer à travailler chez CNN, elle avait également correspondu avec un ami, évoquant l'espoir de "mettre fin à l'État sioniste" lors de la conversation.

Dans un autre post,, elle fait référence à l'attentat terroriste qui s'est produit contre Charlie Hebdo et le magasin Hypercacher à Paris, et écrit qu'elle n'est "pas convaincue" que des terroristes islamistes aient perpétré l'attentat. Elle se plaint ainsi du "manque de considération critique de la part des parties avec un intérêt manifeste à incriminer les musulmans".

A ses yeux, "la tendance aux conspirations n'est pas basée sur une sorte de schizophrénie paranoïaque de masse, mais sur la connaissance de l'histoire de l'Occident". Elle note en outre que "la campagne de dépossession des Palestiniens en 1948 est un exemple d'un complot occidental".

Le porte-parole de CNN a déclaré à HonestReporting que le bilan du travail de Tamara Qiblawi était jugé par la chaîne comme "excellent et équilibré" concernant le Moyen-Orient, et que celle-ci avait "accepté de supprimer ses messages". A la suite de cette polémique, l'intéressée est allée jusqu'à fermer ses comptes Facebook et Twitter.

Si le PDG de HonestReporting, Gil Hoffman, n'a pas appelé au licenciement de la journaliste, il a tout de même déclaré qu'elle ne devrait pas être autorisée à faire des reportages sur Israël en raison de ses opinions. "Nous avons été déçus que CNN n'ait pas pris de mesures contre cette journaliste qui a ouvertement appelé à la destruction d'Israël. Israël n'est clairement pas un sujet sur lequel elle peut effectuer des reportages objectifs", a-t-il conclu.