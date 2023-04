Un destroyer américain a navigué dans le détroit de Taïwan, revendiqué par Pékin

L'USS Milius "a effectué un transit de routine dans le détroit de Taïwan, où la liberté de navigation s'applique conformément au droit international"

Le destroyer américain USS Milius a navigué dimanche dans le détroit de Taïwan, revendiqué par la Chine, a annoncé la marine américaine, une semaine après de vastes exercices militaires chinois dans la même zone. L'USS Milius "a effectué un transit de routine dans le détroit de Taïwan" dimanche, a indiqué la marine américaine dans un communiqué, "dans des eaux où la liberté de navigation et de survol en haute mer s'applique conformément au droit international".

"Le navire a transité dans un corridor dans le détroit situé au-delà de toute mer territoriale d'un État côtier", a ajouté le communiqué. "L'armée des États-Unis vole, navigue et opère partout où le droit international le permet." Pékin a indiqué lundi avoir surveillé le passage d'un navire de guerre américain dans le détroit, et accusé Washington de faire du "battage médiatique" autour de la présence de son destroyer.

GREG JOHNSON / US NAVY / AFP L'USS Milius dans le détroit de Taïwan

Les forces chinoises dans la zone "maintiennent en permanence un haut niveau d'alerte et défendent avec détermination la souveraineté et la sécurité nationales, ainsi que la paix et la stabilité régionales", a affirmé Shi Yi, un porte-parole de l'armée.

La Chine voit avec mécontentement le rapprochement ces dernières années entre les autorités taïwanaises et les États-Unis qui, malgré l'absence de relations officielles, fournissent à l'île un soutien militaire substantiel. Pékin considère Taïwan comme une province qu'il n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. La Chine vise cette réunification, par la force si nécessaire.