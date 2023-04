"La coopération entre Israël et les USA est nécessaire pour mettre un terme au programme nucléaire iranien" (Eli Cohen)

Les deux hommes ont notamment discuté des relations importantes entre les États

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a rencontré dimanche soir le sénateur américain Lindsey Graham. Les deux hommes ont convenu qu'Israël et les États-Unis sont déterminés à empêcher un Iran nucléaire par tous les moyens.

"La coopération entre Israël et les États-Unis est nécessaire pour mettre un terme au programme nucléaire iranien, qui constitue une menace mondiale. Nous continuerons à travailler pour éliminer la menace nucléaire iranienne d'Israël, du Moyen-Orient et du monde entier", a déclaré Eli Cohen.

"Le moyen de modifier le comportement de l'Iran est d'exercer une pression économique et politique massive dans tous les domaines où l'Iran a des intérêts, y compris en faisant peser sur lui une menace militaire crédible. J'ai parlé avec le sénateur Graham, grand ami d'Israël, des défis régionaux, des possibilités de promouvoir les relations avec les pays voisins, de ses impressions sur sa visite en Arabie saoudite, d'où il est arrivé en Israël, et des initiatives visant à renforcer les relations entre Israël et les États-Unis. J'ai également exprimé ma profonde reconnaissance pour les mesures prises par les États-Unis en vue d'approfondir et d'élargir les accords d'Abraham, qui contribuent à la prospérité et à la stabilité régionales", a-t-il ajouté.

Les deux hommes ont notamment discuté des relations importantes entre les États et les peuples et ont souligné que les relations continueront à se renforcer sur la base du partenariat et des valeurs qu'Israël et les États-Unis partagent.