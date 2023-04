Vladimir Poutine et le ministre chinois de la Défense se rencontrent à Moscou

"J'ai choisi la Russie pour ma première visite à l'étranger pour souligner la nature particulière et l'importance stratégique de nos liens bilatéraux" (Shangfu)

Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, et le président russe, Vladimir Poutine, se sont entretenus dimanche au Kremlin et ont déclaré que la Russie et la Chine étaient "déjà entrées dans une nouvelle ère" de leurs "liens très forts". Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoïgou participait également à la réunion.

"Il s'agit de ma première visite à l'étranger depuis que j'ai pris mes fonctions de ministre chinois de la Défense. J'ai choisi la Russie pour souligner la nature particulière et l'importance stratégique de nos liens bilatéraux", a déclaré Li Shangfu, selon un compte rendu de la réunion publié par le ministère chinois de la Défense.

Vladimir Poutine a quant à lui indiqué que les liens entre la Russie et la Chine "dépassent les alliances militaro-politiques de l'époque de la guerre froide" et qu'ils "travaillent activement par l'intermédiaire des départements militaires, en échangeant régulièrement des informations utiles, en coopérant dans le domaine de la coopération militaro-technique et en menant des exercices conjoints", lors de la retransmission de la réunion à la télévision russe.

Alexandr Demyanchuk, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine

Li Shangfu a par ailleurs transmis à Vladimir Poutine les "salutations cordiales" du président chinois Xi Jinping, a indiqué le ministère chinois de la Défense dans un communiqué publié lundi. "La Chine est disposée à travailler avec la Russie" pour "renforcer la communication stratégique entre les deux armées" et "apporter de nouvelles contributions au maintien de la sécurité et de la stabilité mondiales et régionales", selon le même communiqué.

La visite du ministre chinois de la Défense intervient quelques semaines seulement après la visite à Moscou du président chinois Xi Jinping lors de laquelle il a notamment présenté son plan de paix du conflit russo-ukrainien