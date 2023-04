Le G7 a promis de continuer à "intensifier" les sanctions contre la Russie et de redoubler d'efforts pour éviter leur contournement par des pays tiers

Les ministres des Affaires étrangères du G7 (France, Japon, États-Unis, Canada, Allemagne, Italie, Royaume-Uni) réunis depuis dimanche à Karuizawa dans les Alpes japonaises, ont fermement averti mardi les pays qui aident la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine. Ils ont juré de leur faire payer "le prix fort", sans donner plus de précisions. Ils ont également promis de continuer à "intensifier" les sanctions contre la Russie et de redoubler d'efforts pour éviter leur contournement par des pays tiers.

Le communiqué publié à l’issue de la réunion du G7 estime de plus "inacceptables" la "rhétorique nucléaire irresponsable" de la Russie et sa menace de déployer des armes en Biélorussie. "Alors que l'Ukraine se prépare à lancer une contre-offensive pour reprendre son territoire, nous la soutenons", a indiqué le secrétaire d'État américain Antony Blinken aux journalistes.

ANDREW HARNIK / POOL / AFP Les ministres des Affaires étrangères du G7 réunis au Japon

Par ailleurs, les chefs de la diplomatie du G7 ont présenté un front uni face à la Chine, dont ils ont condamné les "activités de militarisation" maritimes. Ils ont mis en garde Pékin contre ses ambitions militaires en mer de Chine méridionale, et souligné leur position inchangée à l'égard de Taïwan. "Il n'y a pas de changement dans les positions basiques des membres du G7 sur Taïwan", ont-ils assuré.

Le communiqué final évoque ainsi leurs "inquiétudes" face à "l'expansion continue et accélérée de l'arsenal nucléaire de la Chine", appelant Pékin à agir pour "la stabilité par une plus grande transparence" sur ses armes nucléaires.

ZHANG XIAOYU / POOL / AFP Le secrétaire d'État américain Antony Blinken à la réunion du G7 au Japon, le 18 avril 2023

Outre la guerre en Ukraine et la Chine, le G7 a abordé la Corée du Nord, l’appelant à "s'abstenir" de nouveaux essais nucléaires et tirs de missiles balistiques. Les combats au Soudan qui ont causé la mort de 200 personnes ont également été évoqués, les ministres les condamnant et demandant leur "arrêt immédiat". Enfin, l’interdiction faite aux femmes afghanes de travailler pour des ONG et l'ONU a aussi été mise sur la table, le G7 exigeant sa levée immédiate.