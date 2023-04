Elle a participé aux événements de la journée de commémoration de la Shoah "Zikaron Basalon"

L'actrice Gal Gadot a participé à un événement commémorant la Shoah organisé par Zikaron Basalon_global, juste avant la journée de commémoration de la Shoah. La star aux 100 millions de followers a publié des extraits de cet événement sur son compte Instagram.

Gal Gadot Intagram Gal Gadot et une rescapée de la Shoah

Zikaron Basalon_global est la branche internationale de Zikaron Basalon, un groupe qui aide les personnes à organiser des rencontres entre les rescapés de la Shoah et leurs descendants ainsi que tous ceux qui veulent écouter et apprendre sur la tragédie. Zikaron Basalon a été fondé en Israël en 2011 et des millions de personnes ont participé aux événements que l'organisation a contribué à organiser.

Dans les vidéos postées par Gal Gadot, les participants chantent ensemble l'hymne de Leonard Cohen, "Alléluia", et une femme âgée nommée Célina Biniaz parle à Gal Gadot sur la façon dont elle a échappé de justesse à la mort pendant la Shoah. La femme se souvient qu'elle a dit à un garde nazi "Laissez-moi partir" et qu'il lui a permis de s'échapper. Gadot lui a demandé son âge et elle a répondu qu'elle avait 13 ans.

"Je veux que vous sachiez que j'ai souvent pensé à cela plus tard, en vieillissant, et c'est pourquoi j'ai développé ce sentiment qu'on ne peut jamais marcher à la place d'une autre personne". Elle s'est demandé : "Si ma mère avait été là, aurais-je compté sur elle pour essayer de me sauver ? Vous êtes responsable de vous-même et vous devez comprendre ce qui se passe dans la vie des autres", a répondu la rescapée.

"Quel moment décisif vous a sauvé la vie?" a interrogé l'actrice de Wonder Woman. Célina Biniaz lui a répondu que ses expériences l'avaient amenée à la conclusion que "seul l'amour pouvait sauver le monde".

Instagram/Gal Gadot Gal Gadot posant avec une étoile de David autour du coup contre l'antisémitisme

"Il y a de moins en moins de survivants chaque jour de commémoration et d'ici 2035, il n'y aura plus de rescapés pour raconter leur histoire. Il est de notre responsabilité de continuer à partager ces histoires, pour nous-mêmes et pour le monde - pour entendre, pour savoir, pour apprendre. Pour ne jamais oublier...", a conclu l'actrice.

Ce n'est pas la première fois que Gal Gadot utilise son compte Instagram pour perpétuer la mémoire de la Shoah. L'année dernière, elle a posté sur son grand-père, Avraham Weiss, né en Tchécoslovaquie et qui a été envoyé à Auschwitz à l'âge de 13 ans, devenant ainsi le seul rescapé de sa famille.

En octobre, Gal Gadot s’était associée à la vague de soutien, manifestée aux Juifs, de la part de nombreuses stars américaines sur les réseaux sociaux après la polémique déclenchée par les propos antisémites de Kanye West.