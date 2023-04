Opinion : Téhéran s'apprête à exploiter l'escalade arméno-azerbaïdjanaise

Téhéran est bien conscient que les armes et les technologies militaires israéliennes sont très avancées

L'agression russe en Ukraine a servi de terrain d'essai aux fabricants d'armes iraniens, mais ce n'est pas suffisant pour Téhéran, qui a besoin de tester ses drones contre les technologies militaires israéliennes.

La semaine dernière, une patrouille de routine à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a donné lieu à un échange de coups de feu entre militaires arméniens et azerbaïdjanais, qui s'est rapidement transformé en bataille, les deux parties se précipitant sur des munitions plus lourdes.

Curieusement, le même jour, quelques minutes avant que la nouvelle du conflit frontalier ne se répande, la chaîne Telegram Sepah Pasdaran, affiliée aux Gardiens de la révolution iraniens, a publié des menaces de mort à l'encontre du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

De plus, au même moment, des drones iraniens ont décollé dans le nord-ouest de la République islamique pour mener des "missions de reconnaissance près de la frontière avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie", comme s'ils s'attendaient à ce qu'un incident se produise.

L'armée iranienne n'est pas la seule à utiliser des drones de fabrication iranienne. L'incident s'étant rapidement aggravé, la partie arménienne n'a pas tardé à déployer son propre arsenal de drones de fabrication iranienne contre ses adversaires, qui utilisent en partie des armes de fabrication israélienne.

S'agit-il vraiment d'une simple escalade des tensions frontalières, ou bien une autre entité tire-t-elle les ficelles, ayant beaucoup à gagner d'une éventuelle revanche entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ?

Selon le Wall Street Journal, le commandant des Gardiens de la révolution (CGRI), le général Esmail Qaani, a rencontré les dirigeants du Hezbollah libanais et du Hamas de Gaza au cours des dernières semaines afin de coordonner les frappes contre Israël. Ces deux organisations terroristes sont connues pour recevoir des armes iraniennes. Toutefois, avec la dernière flambée de violence entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Téhéran semble avoir franchi une nouvelle étape dans ses préparatifs en vue d'anéantir l'État juif.

Quelques jours après l'embrasement de la frontière, l'armée iranienne a publié une déclaration officielle affirmant que le compte à rebours pour la destruction d'Israël avait commencé. Selon le modus operandi du CGRI, pour détruire Israël, il faut s'assurer de deux choses : une armée de mandataires facilement disponibles pour accomplir l'acte, et un approvisionnement régulier en équipements militaires avancés et mis à jour.

Jusqu'à présent, les réunions entre Qaani et les dirigeants du Hamas et du Hezbollah ont permis de garantir la condition relative aux mandataires. Cependant, Téhéran est bien conscient que les armes et les technologies militaires israéliennes sont très avancées, et a donc cherché un moyen de tester et d'évaluer leurs capacités sans risquer un conflit ouvert avec Jérusalem.

Heureusement pour l'Iran, l'un de ses voisins possède dans son arsenal de nombreuses armes israéliennes, mais ne représente pas la menace militaire que représente Israël. Le régime des mollahs a certainement le motif et la volonté de provoquer un conflit entre son allié, l'Arménie, et son voisin allié d'Israël, l'Azerbaïdjan.

L'utilisation de drones iraniens par l'Arménie pourrait s'avérer précieuse pour l'Iran en permettant à quelqu'un d'autre de tester sa technologie contre son homologue israélien sans risquer de faire des victimes iraniennes. Ce n'est certainement pas très éloigné du domaine du possible si l'on considère les nombreux rapports des mois précédents indiquant que le CGRI a transporté et introduit clandestinement des militants et des armes dans l'enclave séparatiste du Karabakh, peuplée d'Arméniens sur le territoire reconnu de l'Azerbaïdjan.

En outre, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu visant à mettre fin à la guerre du Karabakh en 2020, l'Arménie devait autoriser la construction d'un corridor à sa frontière méridionale avec l'Iran, permettant à l'Azerbaïdjan de relier son exclave du Nakhitchevan au continent. Naturellement, l'Iran s'est opposé avec véhémence à ce projet et n'a pas mâché ses mots à ce sujet, menaçant l'Arménie d'une multitude d'interventions militaires en cas de progrès vers la construction d'un tel corridor.

Rappelons également que le mois dernier, deux canaux Telegram officiels du CGRI ont affiché des menaces directes d'attaque militaire, indiquant que les intentions de Bakou - marionnettisé par le "régime sioniste" - étaient "une action hostile contre l'Arménie".

Une fois de plus, cela prouve que l'Iran a les capacités et les motivations nécessaires pour déclencher un conflit avec l'Azerbaïdjan et en faire un terrain d'expérimentation pour tout nouveau développement militaire iranien qui serait utilisé pour cibler Israël.

Selon le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, l'Iran mène activement une guerre d'usure contre Israël sur tous les fronts. Toutefois, l'armée israélienne est prête à agir sur tous les fronts pour assurer la sécurité de l'État juif. En cette période tumultueuse, il est impératif de rester unis face à toute menace étrangère pour la sécurité et essentiel de soutenir les pays que nous pouvons appeler alliés et amis, tels que l'Azerbaïdjan, dans sa propre lutte contre l'Iran.