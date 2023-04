La Chine construit une cinquième station dans l'Antarctique

Pékin a relancé la construction de sa cinquième base sur le continent

La Chine fait des "progrès significatifs" dans la construction du cinquième centre de recherche du pays en Antarctique après une accalmie de plusieurs années, selon un rapport du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS).

De nouvelles installations de soutien et des travaux pour une structure plus grande sont apparus sur le site après plusieurs années d'inactivité après le début de la construction en 2018, a déclaré le groupe de réflexion basé à Washington dans un rapport publié mardi. Les conclusions sont basées sur des images satellites prises ces derniers mois par Maxar.

Le site - une station de recherche que la Chine a saluée comme un moyen d'étendre ses recherches scientifiques dans l'Antarctique - pourrait également être utilisé pour améliorer la collecte de renseignements du pays, selon le CSIS.

La Chine est loin d'être la seule à renforcer sa présence et ses activités de recherche sur le continent gelé, où un certain nombre de pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Corée du Sud, exploitent des stations de recherche.

Mais l'attention s'est portée sur le double usage potentiel des installations chinoises dans un contexte de concurrence croissante avec les États-Unis et d'inquiétudes occidentales quant à la politique étrangère affirmée de Pékin et à ses capacités de surveillance.

Selon le rapport du CSIS, la nouvelle station, située sur l'île près de la mer de Ross, est triangulée avec les autres stations côtières de la Chine en Antarctique afin de "combler une lacune importante dans la couverture chinoise" du continent, et pourrait soutenir la collecte de renseignements étant donné qu'elle comprend une station terrestre satellite.

La position de la station pourrait permettre à la Chine de "recueillir des renseignements sur les signaux de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, alliées des États-Unis" et de "collecter des données télémétriques sur les fusées lancées depuis les installations spatiales nouvellement établies dans les deux pays", indique le rapport.

Une fois achevée, la station de 5 000 mètres carrés devrait comprendre une zone de recherche scientifique et d'observation, une installation énergétique, un bâtiment principal, une installation logistique et un quai pour les brise-glaces chinois Xuelong, selon le CSIS.