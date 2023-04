Kevin McCarthy prononcera un discours au Parlement israélien

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, prononcera un discours devant la Knesset lors de son prochain voyage en Israël le 30 avril, a-t-il annoncé mardi.

M. McCarthy sera le premier président de la Chambre des représentants des États-Unis à s'adresser à la Knesset depuis plus de 25 ans, suivant les traces de son collègue républicain Newt Gingrich, qui avait été le premier à le faire en 1998.

M. McCarthy se rendra en Israël en compagnie d'une délégation bipartisane de 20 membres républicains et démocrates du Congrès, qui arrivera dans l'État hébreu le 30 avril. La délégation participera aux célébrations du 75e anniversaire de l'indépendance d'Israël.

"Mon premier voyage à l'étranger en tant que président de la Chambre des représentants sera un retour en Israël pour commémorer le 75e anniversaire de la création de l'État. Les relations entre les États-Unis et Israël sont plus importantes que jamais et je suis fier d'accepter l'invitation d'@AmirOhana en tant que deuxième président de la Chambre des représentants de l'histoire à s'adresser à la Knesset", a tweeté M. McCarthy.

Le président républicain de la Chambre des représentants de Californie est un fervent partisan de l'État juif et a publiquement soutenu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Le mois dernier, lors d'une prise de bec diplomatique entre le président américain Joe Biden et M. Netanyahou au sujet de la proposition de réforme judiciaire, M. McCarthy a qualifié M. Netanyahou de "grand ami des États-Unis".