Le Crédit Suisse accusé d'avoir entravé une enquête sur des comptes bancaires nazis

Une enquête avait été ouverte sur des comptes de nazis, dont beaucoup se sont réfugiés dans des pays d'Amérique du Sud après la guerre

La commission du budget du Sénat américain a accusé le Crédit Suisse d'avoir entravé une enquête sur d'anciens comptes de la banque détenus par des nazis, dont beaucoup se sont réfugiés dans des pays d'Amérique du Sud après la Seconde Guerre mondiale.

Mardi, la commission a publié deux rapports, l'un rédigé par un médiateur indépendant que la banque avait engagé pour superviser l'enquête et l'autre par une équipe de recherche médico-légale. La banque a licencié le médiateur, l'avocat américain Neil Barofsky, en novembre, quelques mois après le début de son enquête.

"La décision du Crédit Suisse d'interrompre son enquête en cours de route a laissé de nombreuses questions sans réponse, notamment sur la rigueur de ses efforts d'investigation antérieurs, sur la mesure dans laquelle il a servi les intérêts nazis et sur le rôle de la banque dans l'assistance aux nazis fuyant la justice après la guerre", a écrit M. Barofsky dans ses conclusions, d'après ce qui a été rapporté.

https://twitter.com/i/web/status/1648691842995585026 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le sénateur Chuck Grassley, principal républicain de la commission sénatoriale, a ajouté : "Lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des affaires nazies, une justice juste exige que nous ne négligions aucune piste. Jusqu'à présent, le Crédit Suisse n'a pas respecté cette norme".

Les organisations juives affirment depuis longtemps qu'en plus d'avoir joué un rôle clé dans le soutien financier de l'Allemagne nazie, le Crédit Suisse a conservé l'argent spolié aux juifs longtemps après la guerre. En 1999, la banque suisse a versé à des groupes juifs et à des survivants de l'Holocauste 1,25 milliard de dollars en guise de dédommagement pour avoir retenu l'argent de juifs qui avaient tenté de retirer leurs fonds.

En 2020, le Centre Simon Wiesenthal a rapporté qu'un enquêteur argentin avait trouvé des preuves que des milliers de nazis ayant fui en Argentine avaient conservé des comptes au Credit Suisse pendant des décennies, certains avec des fonds pillés. La banque a alors ouvert une enquête interne.

Fabrice COFFRINI / AFP UBS/Crédit Suisse

La Suisse a longtemps revendiqué une neutralité totale pendant la Seconde Guerre mondiale, mais les enquêtes menées dans les années 1990 sur des banques et d'autres transactions financières effectuées pendant la guerre avec l'Allemagne nazie ont ébranlé cette réputation. Il a été révélé que le système financier du pays avait blanchi de l'or et d'autres biens volés pendant la guerre et qu'il avait résisté aux pressions exercées dans l'immédiat après-guerre pour qu'il dédommage les victimes juives des nazis.