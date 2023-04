Plus de 100 ONG appellent l'ONU à ne pas adopter la définition de l'antisémitisme de l'IHRA

Les signataires reprochent à cette définition d'être utilisée pour qualifier à tort la critique d'Israël d'antisémite

Plus de 104 organisations de défense des droits civils et des droits de l'homme ont récemment signé une lettre appelant les Nations unies à ne pas adopter la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA), a indiqué jeudi l'ONG Human Rights Watch dans un communiqué.

"Nous demandons instamment à l'ONU de ne pas approuver la définition de l'antisémitisme de l'IHRA", stipule la lettre. "Nous sommes impatients d'aider les Nations Unies à combattre l'antisémitisme d'une manière qui respecte, protège et promeut les droits de l'homme", stipule la lettre, qui a été envoyée pour la première fois le 3 avril au Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et qui compte aujourd'hui de nombreuses signatures.

"La définition de l'IHRA a souvent été utilisée pour qualifier à tort la critique d'Israël d'antisémite, et ainsi refroidir et parfois supprimer les protestations non violentes, l'activisme et les discours critiques à l'égard d'Israël et/ou du sionisme, y compris aux États-Unis et en Europe", poursuivent encore les auteurs de la lettre.

Si la lettre exhorte les gouvernements à lutter contre l'antisémitisme, elle met en garde contre toute action susceptible "d'encourager ou de soutenir par inadvertance des politiques et des lois qui portent atteinte aux droits de l'homme fondamentaux, y compris le droit de s'exprimer et de s'organiser en faveur des droits des Palestiniens".

Parmi les signataires de la lettre figurent des groupes tels que B'Tselem, Al Haq et la FIDH, ainsi que des organisations qui ont signé la pétition plus récemment telles qu'Amnesty International, Americans for Peace Now, l'Institut du Caire pour l'étude des droits de l'homme et Breaking the Silence.

Selon l'IHRA, 39 États membres des Nations unies ont adopté ou approuvé sa définition de l'antisémitisme, dont la France, l'Allemagne, Israël, le Royaume-Uni et les États-Unis. Elle a également été approuvée par l'Union européenne.