L'ONU va commémorer la "Nakba" pour la première fois

Une agence de l'ONU qui promeut les droits des Palestiniens a déclaré la semaine dernière que les Nations Unies accueilleraient la Journée de la Nakba pour la première fois, après que l'Assemblée générale a adopté une résolution l'année dernière autorisant l'événement.

Le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (CEIRPP) est supervisé par la Division des droits des Palestiniens, qui relève du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Pourtant, ce dernier ne semble pas vouloir s'impliquer dans l'événement et l'ONU elle-même n'a publié aucune déclaration sur celui-ci.

"Il s'agit d'un événement décidé par le CEIRPP, qui est un organe d'un État membre. Le secrétaire général n'est pas impliqué dans sa décision", a déclaré le porte-parole d'Antonio Guterres à i24NEWS, sans préciser si le chef de l'ONU participerait à la commémoration.

"Le message du Secrétaire général sur la question israélo-palestinienne reste le même quel que soit le forum", a poursuivi le porte-parole. "Nos objectifs restent inchangés : mettre fin à l'occupation et réaliser une solution à deux États. Mais nous devons faire face à la réalité d'aujourd'hui. La vérité est que ce qui se passe sur le terrain montre que le temps joue contre nous."

"Les partenaires régionaux et internationaux doivent travailler collectivement – ​​avec plus de zèle et de détermination – pour aider les Palestiniens et les Israéliens à retrouver un horizon politique crédible. Ce qu'il faut, c'est la volonté politique et le courage de faire des choix difficiles pour la paix. Une paix dans laquelle Palestiniens et Israéliens puissent vivre dans la dignité et bénéficier à part égale de la démocratie et des opportunités qui vont avec."

Le jour de la Nakba tombe cette année le 15 mai. Il commémore, selon le narratif palestinien, la "catastrophe" générée par la création de l'Etat d'Israël qui a entraîné des déplacements de population. Chaque année, les participants défilent en portant des drapeaux palestiniens et des pancartes avec les noms des villages arabes déracinés dans la poussée de l'État juif vers l'indépendance.