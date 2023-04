Le groupe russe Wagner arme l’insurrection soudanaise

Les missiles fournis ont considérablement renforcé les RSF de Mohamed Hamdan Dagalo, dans leur lutte pour le pouvoir contre le général Abdel Fattah al-Burhan

La chaîne d’informations américaine CNN a rapporté que le groupe mercenaire russe Wagner, qui œuvre notamment en Ukraine aux côtés des forces officielles de Vladimir Poutine, a fourni des missiles aux forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) du Soudan, pour l'aider à lutter contre le régime au pouvoir, reconnu à l’international.

La milice Wagner et son chef Evguéni Prigogine, entretient des liens étroits avec le président russe et est décrit par le Pentagone comme un substitut du ministère de la défense de Moscou. Elle a déployé des milliers d'agents dans des pays d'Afrique et du Moyen-Orient, notamment au Mali, en Libye, au Soudan, en République centrafricaine et en Syrie.

AFP Combats au Soudan

Plusieurs sources ont indiqué que les missiles sol-air ont considérablement renforcé les combattants des RSF de Mohamed Hamdan Dagalo, dans leur lutte pour le pouvoir contre le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef militaire du Soudan.

Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP Evgueni Prigojine avec Vladimir Poutine

Les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) du Soudan ont déclaré vendredi qu'elles avaient accepté une trêve de 72 heures pour des raisons humanitaires, malgré des rapports faisant état de la poursuite des violences après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. "La trêve coïncide avec la fête de l'Aïd Al-Fitr (fin du ramadan), afin d'ouvrir des couloirs humanitaires pour évacuer les citoyens et leur donner la possibilité de saluer leurs familles", a déclaré le RSF vendredi matin dans un communiqué.