Elle a partagé un aperçu des festivités ainsi que les détails de sa tenue sur son TikTok vendredi

La mannequin Sofia Richie, la fille du célèbre chanteur Lionel Richie, convertie au judaïsme, s’est mariée ce week end avec le producteur de musique Elliot Grainge au luxueux hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes.

Le couple a choisi le cadre idyllique de la Côte d'Azur pour sceller son union, entouré d'une pléiade de stars comme Cameron Diaz et Benji Madden, Nicole Richie et Joel Madden, ainsi que Paris Hilton et son mari, Carter Reum. Âgée de 24 ans, Sofia Richie portait une robe signée Chanel.

https://twitter.com/i/web/status/1649860836410662918 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Richie et Grainge se sont rencontrés pour la première fois en avril 2021, et ont officialisé leur relation sur Instagram le même mois. Un an plus tard, ils se sont fiancés. Une source proche du couple avait déclaré au magazine People que les deux sont "très bien assortis".