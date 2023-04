Des chercheurs découvrent 19 000 monts sous-marins

Seul un quart du fond marin a été cartographié

Environ 19 000 monts sous-marins, inconnus jusqu'à présent, ont été découverts dans les océans du monde entier, à l'aide de données satellitaires. Les monts sous-marins sont des montagnes ou d'anciens volcans s'élevant depuis le fond de la mer mais sans atteindre la surface de l'océan.

La recherche a été menée par une équipe de l'Institut océanographique Scripps aux États-Unis, l'un des plus anciens et des plus grands centres au monde pour l'étude des océans et des sciences de la Terre, avec des collègues de l'Université nationale de Chungnam en Corée du Sud et de l'Université d'Hawaï.

A ce jour, seul un quart du fond marin a été cartographié, ce qui signifie que personne ne sait précisément combien de monts sous-marins existent, ni où ils pourraient se trouver.

Par le passé, des sous-marins ou des navires sont entrés en collision avec les monts sous-marins, ce qui est un facteur dangereux pour ces moyens de transport maritimes et leur équipage. Cependant, ne pas savoir où se trouvent les monts sous-marins empêche également les océanographes de créer des modèles décrivant le flux des eaux océaniques dans le monde.

Dans la nouvelle étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Earth and Space Science, les chercheurs se sont fixé pour objectif ultime de découvrir et de cartographier un grand nombre de monts sous-marins.

Pour ce faire, ils ont utilisé des données satellitaires radar, qui, bien qu'elles ne puissent pas réellement voir les monts sous-marins, peuvent mesurer le niveau de la mer, qui change constamment en raison des changements de l'attraction gravitationnelle associée à la topographie du fond marin.