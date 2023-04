Moscou accueille des pourparlers entre les ministres des Affaires étrangères iranien, turc et syrien

"Notre objectif est de trouver une solution aux problèmes existants et d'assurer la paix et la tranquillité dans la région"

Les ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de la Syrie, de l'Iran et de la Russie tiendront une réunion de travail à Moscou mardi, a annoncé la diplomatie turque. "Notre objectif est de trouver une solution aux problèmes existants par le biais de discussions et d'assurer la paix et la tranquillité dans la région dès que possible", a déclaré le chef de la défense turque.

Cette réunion est la première du genre depuis décembre 2022, lorsque les ministres de la Défense russe, syrien et turc s'étaient rencontrés à Moscou dans le cadre des efforts visant à normaliser les relations entre Ankara et Damas. À l'issue de ces consultations, les pays étaient parvenus à un accord sur la création d'une commission trilatérale.

La réunion de mardi devrait se focaliser sur la situation en Syrie, où les quatre parties ont du personnel militaire stationné. La question de la réintégration de la Syrie sur la scène internationale devrait également être abordée. Plusieurs pays arabes ont fait savoir qu'ils étaient prêts à discuter du rapprochement de Damas avec la communauté internationale et éventuellement à réintégrer le pays au sein de la ligue arabe.

Le réchauffement actuel des liens entre le gouvernement de Bachar al-Assad et les autres pays arabes est partiellement attribué au récent rapprochement entre l'Iran, allié de la Syrie, et de l'Arabie saoudite. Lors de son voyage à Moscou le mois dernier, M. Assad a déclaré que "la Syrie n'est plus le théâtre d'un conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite".

La Jordanie a déclaré qu'elle proposerait un plan de paix régional commun visant à mettre fin à la guerre civile syrienne dévastatrice qui s'éternise. Les ministres des Affaires étrangères de l'Irak, de la Jordanie, de l'Égypte et des États membres du Conseil de coopération du Golfe ont discuté de ce plan en Arabie saoudite. La Syrie a été suspendue de la Ligue arabe en réponse à la répression brutale des manifestations par le président syrien Bachar al-Assad en 2011. Depuis, la Jordanie a accueilli 1,3 million de réfugiés syriens.