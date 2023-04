Joe Biden se souvient du génocide arménien, la Turquie dénonce des "politiques opportunistes"

"Nous renouvelons notre promesse de ne jamais oublier"

Le président américain Joe Biden a commémoré lundi le génocide arménien de 1915, saluant la "résilience du peuple". Cet hommage a suscité une condamnation rapide de la part de la Turquie.

Il y a deux ans, Joe Biden est devenu le premier président américain à reconnaître le génocide, malgré les pressions persistantes exercées par la Turquie, alliée de l'OTAN, pour empêcher une telle initiative.

L'Arménie affirme qu'un génocide a eu lieu contre sa population à partir de 1915 dans l'empire ottoman. La Turquie, quant à elle, admet que des Arméniens ont été tués mais nie l'existence de meurtres systémiques. "Aujourd'hui, nous nous arrêtons pour nous souvenir des vies perdues pendant le Meds Yeghern - le génocide arménien - et nous renouvelons notre promesse de ne jamais oublier", a déclaré M. Biden dans un communiqué lundi.

AP Photo/Patrick Semansky

Il a rappelé que les autorités ottomanes avaient arrêté des intellectuels et des dirigeants arméniens à Constantinople le 24 avril 1915, "début d'une campagne systématique de violence contre la communauté arménienne". M. Biden a poursuivi : "Dans les années qui ont suivi, un million et demi d'Arméniens ont été déportés, massacrés ou conduits à la mort, une tragédie qui a affecté à jamais des générations de familles arméniennes."

Le président américain s'était engagé pendant sa campagne électorale à reconnaître le génocide et, lundi, il a promis de veiller à ce qu'une telle atrocité ne se reproduise "plus jamais".

"Beaucoup de ceux qui ont survécu ont été forcés de commencer une nouvelle vie dans de nouveaux pays, y compris les États-Unis. Ici et dans le monde entier, le peuple arménien a répondu au mal de la haine par l'espoir", a souligné M. Biden.

La Turquie a critiqué la décision de Joe Biden de reconnaître le génocide il y a deux ans, affirmant que sa déclaration ne reposait sur aucune base juridique et qu'elle "ouvrirait une profonde blessure" dans les relations bilatérales.

AP Photo/Burhan Ozbilici, File

Lundi, Ankara a lancé une diatribe contre les "charlatans politiques", ajoutant que "ceux qui insistent sur cette approche biaisée entreront dans l'histoire comme des politiques opportunistes sans valeur". "Nous rejetons ces déclarations que nous considérons comme nulles et non avenues, et nous condamnons avec la plus grande fermeté ceux qui persistent dans cette erreur. La Turquie n'a pas besoin que quiconque lui fasse la leçon sur sa propre histoire", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères.