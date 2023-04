L'Arabie saoudite, cinquième pays qui dépense le plus pour sa défense (rapport)

"L'augmentation des dépenses est un signe que nous vivons dans un monde de plus en plus incertain"

Selon le rapport "Trends in World Military Expenditure" 2022 publié lundi par l'Institut international de recherche sur la paix basé à Stockholm (SIPRI), l'Arabie saoudite a été le cinquième pays le plus dépensier pour sa défense en 2022, dépassant le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France.

Les dépenses militaires du Royaume ont atteint 75 milliards de dollars l'année dernière, soit une augmentation de 16 % par rapport à l'année précédente, où il s'était classé huitième au niveau mondial. Avec 7,4 % de son PIB, l'Arabie saoudite a consacré davantage de ressources à la défense que tout autre pays, à l'exception de l'Ukraine.

L'ensemble de la région du Moyen-Orient a consacré 184 milliards de dollars pour le secteur de la défense en 2022. En comparaison, les dépenses d'Israël en la matière ont diminué de 4,2 % pour atteindre 23,4 milliards de dollars, le pays ayant procédé à des coupes pour équilibrer son budget.

Dans l'ensemble, les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 3,4 % pour atteindre un niveau record de 2 200 milliards de dollars. Les dépenses militaires européennes ont connu leur plus forte augmentation d'une année sur l'autre depuis 30 ans, alors que la guerre en Ukraine fait rage.

Bandar AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP

Les trois pays qui dépensent le plus - les États-Unis, la Chine et la Russie - représentent 56 % du total des dépenses de défense dans le monde, tandis que l'Arabie saoudite en représente 3,3 %. L'Ukraine, qui s'est classée au 11e rang, a augmenté ses dépenses de 640 % pour atteindre 44 milliards de dollars, soit 34 % de son PIB.

Les Émirats arabes unis ont été exclus de la collecte des données du SIPRI. Les dépenses militaires du pays n'ont pas été rendues publiques depuis 2014, a indiqué le SIPRI dans un rapport distinct de 2016. "L'augmentation des dépenses est un signe que nous vivons dans un monde de plus en plus incertain", a déclaré dans un communiqué le Dr Nan Tian, chercheur principal du programme du SIPRI sur les dépenses militaires et la production d'armes. "Les États renforcent leur puissance militaire en réponse à la détérioration de l'environnement sécuritaire, qu'ils ne prévoient pas d'améliorer dans un avenir proche", a-t-il ajouté.

Le SIPRI inclut des données provenant des forces armées, des ministères de la défense et d'autres agences gouvernementales impliquées dans la défense, les forces paramilitaires et les activités spatiales militaires. Ces données comprennent les dépenses de personnel, y compris les salaires, les pensions et les services sociaux, ainsi que les dépenses d'entretien, d'approvisionnement, de recherche et d'aide militaire.