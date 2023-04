Jour de l’Indépendance : l’Empire State Building illuminé aux couleurs d’Israël

Le maire de New York, Eric Adams, devrait hisser le drapeau israélien à Wall Street mecredi

L’anniversaire de l’Indépendance de l’État d’Israël a été fêté un peu partout dans le monde, notamment en Amérique du nord. À New York, l’Empire State Building et l'hôtel de ville ont été illuminés en bleu et blanc. À San Francisco, c’est l’emblématique gratte-ciel Transamerica Pyramid qui s’est paré des couleurs du drapeau israélien. Les chutes du Niagara, à la frontière américano-canadienne se sont jointes aux célébrations. En Pologne, c’est le Palais de la Culture et de la Science, dans le centre de Varsovie qui était tout de bleu et blanc.

Le président américain Joe Biden a félicité, aux côtés du secrétaire d'État Antony Blinken et de l'ancien vice-président Mike Pence un "joyeux anniversaire" à Israël. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a quant à lui envoyé un compliment inhabituel à Israël, assurant que le pays paraissait "plus jeune". Le maire de New York, Eric Adams, devrait hisser le drapeau israélien à Wall Street ce mercredi, en compagnie du consul intérimaire d’Israël, Israel Nitzan.

Screenshot Twitter Les chutes du Niagara aux couleurs d'Israël

Mardi soir, la Chambre des représentants américaine a adopté à une écrasante majorité, une résolution appelant à l'élargissement et au renforcement des accords d'Abraham et exprimant son soutien aux relations entre les États-Unis et Israël.

Par ailleurs, en Israël même, une "fête de l'indépendance" parallèle, à laquelle participaient des dizaines de milliers de personnes, s'est tenue mardi soir rue Kaplan à Tel Aviv, centre des protestations contre la réforme judiciaire depuis quatre mois. Au cours de la manifestation, la déclaration d’indépendance a été lue par diverses personnalités, dont l'ancien ministre de la Défense Moshe Ya'alon ou l'ancien chef d'état-major Dan Halutz.