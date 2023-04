Cette déclaration rappelle des mesures prises au "plus fort de la Guerre froide"

Les Etats-Unis enverront un sous-marin nucléaire faire escale en Corée du Sud pour la première fois depuis des décennies dans le but de renforcer la dissuasion face aux menaces du voisin du Nord, a indiqué mercredi un haut responsable américain.

Le déploiement "occasionnel" de ce sous-marin équipé de missiles balistiques dotés d'une capacité nucléaire, doit être annoncé dans le cadre d'une "Déclaration de Washington" qui sera adoptée par le président américain Joe Biden et son homologue sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui effectue une visite d'Etat aux Etats-Unis, selon le haut responsable qui s'exprimait sous le couvert de l'anonymat.

ANDREJ IVANOV / AFP Le président américain Joe Biden tient une conférence de presse à Ottawa, Canada

Cette déclaration, qui rappelle des mesures prises au "plus fort de la Guerre froide" selon cette source, met aussi en place un mécanisme de consultation et d'échange d'informations avec Séoul sur le nucléaire qui vise à renforcer le parapluie sécuritaire américain et rassurer l'allié sud-coréen.

STR / KCNA VIA KNS / AFP Une fusée transportant un satellite expérimental lancée depuis le Sohae Satellite Launch Ground à Tongchang-ri en Corée du Nord

"Les Etats-Unis n'ont pas pris de telles mesures, vraiment, depuis le temps de la Guerre froide avec une poignée de nos plus proches alliés en Europe", a affirmé le responsable. "Nous cherchons à nous assurer qu'en prenant ces mesures notre engagement en faveur d'une dissuasion renforcée ne fasse l'objet d'aucun questionnement", a-t-il ajouté peu avant l'entretien entre MM. Biden et Yoon à la Maison Blanche.

La Corée du Nord a procédé cette année à un niveau record de tirs de missiles balistiques.