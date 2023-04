L’AP exige les excuses d'Ursula von der Leyen pour son message d'amitié à Israël

Le discours d'Ursula von der Leyen "blanchit l'occupation illégale et le régime d'apartheid d'Israël, selon l'Autorité palestinienne

Le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne (AP) a réprimandé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour un message de félicitations à Israël à l'occasion du 75e anniversaire de son indépendance mercredi, dénonçant "des remarques inappropriées, fausses et discriminatoires".

Mercredi, Ursula von der Leyen avait envoyé un message d'amitié à Israël à l'occasion du Jour de l'indépendance: "L'Europe et Israël sont voués à être des amis et des alliés. Votre liberté est notre liberté".

L'Autorité palestinienne a publié une déclaration dans laquelle elle souligne "le trope anti-palestinien de 'faire fleurir le désert', en relation avec le projet colonial israélien de 75 ans de dépossession et de déplacement continus du peuple palestinien et de sa terre".

Qualifiant ce discours de "propagande", l'Autorité palestinienne a affirmé qu'il "déshumanise et efface le peuple palestinien en falsifiant sa riche histoire et sa civilisation". De plus, il "blanchit l'occupation illégale et le régime d'apartheid d'Israël", tout en perpétuant un "déni raciste de la Nakba", l'expulsion présumée des Palestiniens par Israël lors de la guerre d'indépendance de 1948.

La déclaration de Mme von der Leyen va à l'encontre de l'engagement de l'Union européenne en faveur du droit international et des droits de l'homme, ainsi que des citoyens européens qui s'opposent à "l'effacement raciste du peuple palestinien", poursuit l’AP. Ramallah exige que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lui présente des "excuses ainsi qu’au peuple palestinien".