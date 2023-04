Le mot "pelé" entre dans le dictionnaire portugais

Dans le nouveau dictionnaire, "pelé" sans majuscule, est synonyme d'"exceptionnel, incomparable, unique"

Le surnom du footballeur brésilien de légende Pelé, décédé en décembre dernier à l’âge de 82 ans, a fait mercredi son entrée dans le dictionnaire Michaelis de la langue portugaise. Il devient l'un des 167 000 mots du dictionnaire des noms communs.

Le surnom "Pelé" d’Edson Arantes do Nascimento, est utilisé familièrement au Brésil comme synonyme d'excellence. C’est l’équivalent portugais du "Mozart" utilisé en français. Dans le nouveau dictionnaire, "pelé" sans majuscule, est synonyme d'"exceptionnel, incomparable, unique". Sa définition est : "Quelque chose ou quelqu'un qui sort de l'ordinaire, quelque chose ou quelqu'un qui par sa qualité, sa valeur ou sa supériorité ne peut être assimilé à rien ni personne d'autre, comme Pelé®, surnom d'Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considéré comme le plus grand sportif de tous les temps", est-il écrit dans la version en ligne du dictionnaire.

Cependant, l’Académie brésilienne des lettres, qui régit la langue portugaise dans le pays qui compte 215 millions de locuteurs du portugais, n'a pas introduit le mot "pelé" dans sa version numérique. L’ajout de celui qui est considéré comme le meilleur footballeur de tous les temps dans le dictionnaire, fait suite à une campagne lancée le 14 avril par la Fondation Pelé, son ancien club de Santos et la chaîne Sportv.

Quatre mois après sa mort, le légendaire numéro 10 brésilien fait toujours l'objet de nombreux hommages, comme une minute de silence avant tous les matches du championnat brésilien et des compétitions internationales sud-américaines.