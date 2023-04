L'Iran saisit un pétrolier dans le Golfe d'Oman

La saisie n'est que le dernier incident en date dans le détroit d'Ormuz, où des navires ont été mystérieusement attaqués

L'Iran a saisi jeudi un pétrolier battant pavillon des Iles Marshall dans le Golfe d'Oman, a indiqué la marine américaine, en exhortant Téhéran à le libérer "immédiatement".

"Le pétrolier Advantage Sweet a été saisi par la marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran alors qu'il transitait dans les eaux internationales du Golfe d'Oman", a précisé dans un communiqué la 5e flotte américaine, basée à Bahreïn.

"Le gouvernement iranien doit libérer immédiatement" le navire, a ajouté la marine américaine, en dénonçant des agissements "contraires à la loi internationale et menaçant la sécurité et la stabilité régionale". L'incident s'est produit en début d'après-midi et le navire a envoyé un signal de détresse, selon le communiqué.

https://twitter.com/i/web/status/1649120848626819072 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les Etats-Unis dénoncent régulièrement les agissements de Téhéran dans cette zone maritime particulièrement stratégique, voie de navigation quasi-exclusive pour connecter les pays pétroliers du Golfe aux marchés mondiaux. Au cours des deux dernières années, l'Iran a saisi illégalement au moins cinq navires commerciaux au Moyen-Orient, selon le communiqué.

En 2019, les Gardiens de la révolution iraniens avaient saisi un pétrolier battant pavillon britannique, avant de le relâcher deux mois plus tard.