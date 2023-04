Même à l'étranger, les Israéliens se soucient de leur pays d'origine et de ce qui s'y passe et conservent malgré tout un fort attachement à leur identité

Un million d'Israéliens vivent à l'étranger dans 51 destinations différentes, selon les données de l'Organisation sioniste mondiale.

Les motivations des Israéliens à quitter leur pays sont multiples mais la principale raison reste l'emploi et le salaire pour 46% d'entre eux. Ils estiment d'ailleurs que leur situation financière s'est améliorée dans le pays étranger.

Le second motif est la famille pour 29% d'entre eux et affirment qu'ils ont émigré d'Israël pour suivre leur conjoint. Et enfin, un quart des Israéliens interrogés ont indiqué être partis pour suivre des études.

L'Organisation sioniste mondiale révèle également que pour la plupart des Israéliens, la décision de quitter Israël est bien définitive. 47% d'entre eux ont l'intention de continuer à vivre à l'étranger, quand 25% ont déclaré qu'ils avaient le projet de retourner vivre en Israël. Mais même à l'étranger, les Israéliens se soucient de leur pays d'origine et de ce qui s'y passe et conservent malgré tout un fort attachement à leur identité israélienne.

Selon les données, 98% des Israéliens à l'étranger ont choisi de rester citoyens israéliens, et pour 69% d'entre eux, il est important que leurs enfants conservent un lien avec Israël. 70% des interrogés accordent une grande importance à la connaissance de l'hébreu de leurs enfants et 54% souhaitent que leurs enfants servent au sein de l'armée israélienne.

Mais pour certains, garder une identité israélienne ou juive à l'étranger s'avère plus complexe. Un tiers des Israéliens de la diaspora ont été confrontés à des incidents antisémites à l'étranger.