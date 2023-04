Karabakh : l'Arménie appelle Moscou à garder le contrôle d'une route vitale

La Russie a déployé au Nagorny Karabakh un contingent de soldats de la paix censé assurer la circulation sur le couloir de Latchine

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a appelé jeudi la Russie, médiatrice dans le conflit avec l'Azerbaïdjan, à garder le contrôle d'une route vitale pour l'enclave disputée du Nagorny Karabakh, sur laquelle Bakou a récemment installé un barrage.

Depuis un cessez-le-feu en 2020, la Russie a déployé au Nagorny Karabakh un contingent de soldats de la paix censé assurer la circulation sur le couloir de Latchine, seul axe reliant l'Arménie à cette région séparatiste à majorité arménienne.

L'Azerbaïdjan a installé dimanche un point de contrôle à l'entrée de cette route sur laquelle la circulation était déjà entravée par un blocus qui a provoqué des pénuries de vivres et de médicaments au Karabakh, région montagneuse peuplée majoritairement d'Arméniens.

La mission russe de maintien de la paix "doit contrôler le couloir de Latchine et assurer son fonctionnement", a exigé jeudi Nikol Pachinian, lors d'une réunion gouvernementale.

TOFIK BABAYEV / AFP Des soldats russes déployés dans le passage de Latchin, seul lien terrestre du Haut-Karabakh avec l'Arménie

"Personne, à l'exception de la Russie, n'a le droit de contrôler le couloir", a-t-il affirmé, assurant que l'objectif de Bakou était "le nettoyage ethnique des Arméniens du Nagorny Karabakh". Le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elnour Mammadov a assuré jeudi que ce barrage était "une réponse à des préoccupations de nature sécuritaire, compte tenu de l'utilisation abusive de cette route par l'Arménie".

Selon lui, Erevan utilise cet axe "pour le transport d'armes et d'autres activités illégales". Ces deux ex-républiques soviétiques du Caucase se sont affrontées pour le contrôle du Nagorny Karabakh lors de deux guerres, l'une au début des années 1990 et l'autre en 2020.

Nikol Pachinian a également réclamé jeudi "l'envoi d'une mission d'enquête internationale" et "une présence internationale élargie au Nagorny Karabakh et dans le couloir de Latchine". Il s'était entretenu la veille avec le président russe Vladimir Poutine, qui a rappelé le besoin d'"assurer la stabilité et la sécurité dans la région", selon un communiqué du Kremlin.

AP Photo/Sergei Grits, File

M. Pachinian s'exprimait avant sa rencontre à Erevan avec la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, tout juste arrivée de Bakou où elle a discuté avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliev pour tenter notamment d'apaiser les tensions. Ces derniers mois, la Russie, l'Union européenne et les Etats-Unis ont tour à tour essayé de relancer le processus de paix entre Bakou et Erevan, sans réussite pour l'heure.