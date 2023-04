L’Onu appelle les Talibans à annuler les mesures de restrictions contre les femmes

les Talibans interdisent notamment aux femmes de travailler pour l'ONU

Le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé jeudi le gouvernement taliban à "revenir rapidement" sur toutes les mesures de restrictions contre les femmes, notamment l’interdiction qui leur est faite de travailler pour l’ONU. Les quinze membres du Conseil ont adopté la résolution à l'unanimité.

AP Photo/Mary Altaffer Illustration - Réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies

Le Conseil de sécurité "lance un appel aux talibans pour qu'ils reviennent rapidement sur les politiques et les pratiques qui restreignent le plein exercice par les femmes et les filles de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales, notamment pour ce qui est de leur accès à l'éducation et à l'emploi, leur liberté de circulation et la participation pleine, égale et véritable des femmes à la vie publique".

Il "exhorte" également "tous les États et organisations à utiliser leur influence (...) pour promouvoir l'annulation urgente de ces politiques et pratiques". "Le monde ne restera pas silencieux alors que les femmes en Afghanistan sont effacées de la société", a martelé l'ambassadrice des Émirats arabes unis à l’ONU, pays qui a rédigé le texte avec le Japon.

Wakil KOHSAR / AFP Illustration - Des Talibans

La résolution a également souligné la situation économique et humanitaire "désastreuse", estimant "qu'il importe au plus haut point de pouvoir compter sur une présence constante de la Manua (mission de l'ONU en Afghanistan) et des autres organismes, fonds et programmes des Nations Unies dans tout l'Afghanistan".

L’ONU a annoncé le 4 avril que les Talibans interdisaient désormais à leurs employées afghanes de travailler avec l'organisation dans tout le pays.