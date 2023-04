ISS : un Emirati devient le premier astronaute arabe à sortir dans l'espace

Les Emirats arabes unis ont qualifié cet événement d'"historique"

L'astronaute émirati Sultan al-Neyadi a quitté vendredi de la Station spatiale internationale (ISS), devenant ainsi le premier ressortissant arabe à sortir dans l'espace, un moment que les Emirats arabes unis ont qualifié d'"historique".

A 41 ans, M. al-Neyadi est le quatrième astronaute d'un pays arabe et le deuxième Emirati à aller dans l'espace, mais le premier à sortir de l'ISS, pour une durée de six heures et trente minutes environ.

Vêtu d'une combinaison spatiale portant le drapeau émirati, il a effectué "la première sortie dans l'espace de l'histoire d'un astronaute arabe", a déclaré sur son site le Centre spatial Mohamed ben Rachid (MBRSC) des Emirats arabes unis, qui a qualifié cet événement de "nouvelle étape historique". Au côté de l'Américain Stephen Bowen, il a pour mission notamment "de préparer l'installation de panneaux solaires", a expliqué l'astronaute émirati sur Twitter.

Surnommé le "Sultan de l'espace", il est également le premier Arabe à s'embarquer pour une mission spatiale de longue durée. Il s'est envolé pour l'ISS début mars à bord d'une fusée Falcon 9 de Space X. Les Emirats arabes unis, riche pays du Golfe, se sont lancés dans la course spatiale en 2019 en envoyant dans l'espace Hazzaa al-Mansoori pour une mission de huit jours à l'ISS. Mais il n'a pas effectué de sortie dans l'espace.

En 1985, l'Arabie saoudite y avait envoyé le premier astronaute arabe et musulman de l'histoire à l'occasion d'une participation à un vol spatial lancé depuis les Etats-Unis. Mercredi, un véhicule lunaire ("rover") construit par les Emirats arabes unis a été perdu lors d'une mission vers la Lune.

En 2021, le pays du Golfe a envoyé une sonde orbitale vers Mars. Si son petit véhicule de 10 kilos, nommé Rashid, avait réussi à être déployé, il aurait réalisé la première mission lunaire du monde arabe. Le Premier ministre émirati, Mohammed ben Rachid al-Maktoum, a rapidement ordonné au MBRSC de commencer à travailler sur un second rover, baptisé Rashid 2.