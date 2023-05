14 millions d'emplois disparaîtront dans le monde au cours des cinq prochaines années (rapport)

La prolifération de l'intelligence artificielle va mettre en péril de nombreuses fonctions

Le marché mondial de l'emploi sera fortement perturbé au cours des cinq prochaines années, en raison de l'affaiblissement de l'économie et de l'adoption par les entreprises de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle.

Cette conclusion émane du Forum économique mondial, qui a publié dimanche un rapport basé sur des enquêtes menées auprès de plus de 800 entreprises.

Le Forum- qui organise chaque année un rassemblement de dirigeants mondiaux à Davos, en Suisse - a indiqué que les employeurs devraient créer 69 millions de nouveaux emplois d'ici à 2027 et en supprimer 83 millions. Il en résultera ainsi une perte nette de 14 millions d'emplois.

De nombreux facteurs alimenteront l'évolution du marché du travail au cours de cette période. Le passage aux systèmes d'énergie renouvelable sera un puissant moteur de création d'emplois, tandis que le ralentissement de la croissance économique et l'inflation élevée entraîneront des pertes.

Andreas SOLARO / AFP Un robot du laboratoire d'intelligence artificielle et de systèmes intelligents (AIIS)

La course au déploiement de l'intelligence artificielle, quant à elle, sera à la fois positive et négative. Les entreprises auront besoin de nouveaux salariés pour les aider à mettre en œuvre et à gérer les outils d'intelligence artificielle. L'emploi d'analystes et de scientifiques des données, de spécialistes de l'apprentissage automatique et d'experts en cybersécurité devrait augmenter de 30 % en moyenne d'ici 2027, selon le Forum économique mondial.

Dans le même temps, la prolifération de l'intelligence artificielle mettra en péril de nombreux emplois, les robots remplaçant les humains dans certains cas. Selon le Forum économique mondial, il pourrait y avoir 26 millions d'emplois administratifs et de tenue de registres en moins d'ici 2027. Les commis à la saisie de données et les secrétaires de direction devraient connaître les pertes les plus importantes.

Malgré l'engouement récent pour des outils tels que ChatGPT, l'automatisation s'est développée lentement au début de la décennie. Les organisations interrogées par le Forum économique mondial estiment que 34 % de toutes les tâches liées à l'entreprise sont actuellement effectuées par des machines. Ce chiffre est à peine supérieur à celui de 2020.

Entre temps, les entreprises repensent les compétences dont leurs employés ont besoin. Les entreprises valorisent désormais "la capacité à utiliser efficacement les outils d'IA" plus que la programmation informatique, selon le Forum économique mondial.