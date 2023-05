Un homme décède d'une crise cardiaque lors d'un vol Tel-Aviv-Bangkok

"C'est un traumatisme pour les passagers et pour l'équipage"

Les passagers du vol El Al qui a décollé lundi matin de Tel-Aviv à destination de Bangkok ont ​​été témoins d'un drame dans les airs. Un homme de 59 ans s'est adressé à l'équipage et a déclaré qu'il ne se sentait pas bien. Les hôtesses de l'air l'ont fat s'asseoir en classe affaires et lui ont donné de l'eau et de l'oxygène. Après quelques minutes, l'homme s'est dirigé vers les toilettes de l'avion, s'est lavé le visage et s'est effondré.

Yosef Dorfman, un volontaire de l'organisme ZAKA Tel Aviv qui était sur le vol, lui a pratiqué les gestes de secours avec un médecin qui se trouvait également à bord, mais après plusieurs tentatives, ils ont dû le déclarer mort.

M. Dorfman a demandé ensuite à des passagers et leur a demandé de faire de la place pour que le corps de l'homme puisse y être placé correctement.

"C'est triste, la plupart des passagers du vol ne savaient pas du tout ce qui se passait en classe affaires où nous avons essayé de l'aider", a affirmé le bénévole. "C'est un traumatisme pour les passagers et pour l'équipage", a-t-il ajouté.

L'homme a voyagé seul pour la Thaïlande et l'organisation ZAKA cherche à rapatrier son corps et à établir des contacts avec les membres de sa famille.