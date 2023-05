Jack Ma, fondateur d’Alibaba, rejoint l'Université de Tel-Aviv comme Professeur invité

"Si vous échouez dans votre recherche de travail, ne soyez pas déçus: peut-être devez-vous fonder une entreprise, qui pourrait bien un jour devenir Alibaba"

Jack Ma, entrepreneur et philanthrope de renom, détenteur d’un doctorat honorifique de l'Université de Tel-Aviv depuis 2018, va la rejoindre en tant que Professeur invité, a déclaré lundi l'Université dans un communiqué. Il contribuera aux efforts de recherche de l'Université sur l'agriculture et l'alimentation durables.

"Nous sommes honorés et ravis d'accueillir M. Jack Ma à l'Université de Tel-Aviv", a déclaré le Prof. Ariel Porat, Président de l'Université. "Sa nomination témoigne de l'importance de la collaboration entre le monde universitaire et l'industrie, et nous sommes impatients de découvrir ses idées et son expérience".

STR (AFP/File) Alibaba was founded by tech billionaire Jack Ma in 1999

Voici quelques extraits du discours de Jack Ma, fondateur du Groupe Alibaba, lors de la cérémonie de remise des doctorats honoris causa de l’Université de Tel-Aviv en mai 2018, ainsi que de son intervention face aux étudiants de l’université :

"Je n'étais pas considéré comme un bon élève. J'ai essayé trois fois d'entrer à l'université sans succès. Mais j'ai appris une chose: ne perdez jamais espoir et ne renoncez jamais. Et si vous échouez dans votre recherche de travail, ne soyez pas déçus: peut-être devez-vous fonder une entreprise, qui pourrait bien un jour devenir Alibaba".

AFP photo / STR

[…] Lorsque vous êtes arrivés dans ce pays [Israël], il n'y avait que du sable et des arbres. Et maintenant que je me trouve devant ce grand Etat avec votre vision, votre créativité et votre intelligence, je suis fier de recevoir cette distinction. Venir en Israël est la réalisation de mon rêve depuis de longues années. Lorsque je suis arrivé il y a quelques jours, mon impression a été très différente de ce que j'avais entendu dire: que c'était un endroit dangereux, avec des bombes et des mitrailleuses. J'ai découvert un pays très tranquille, avec une économie en plein essor grâce à l'innovation et la technologie, et j'ai pensé que j'étais arrivé trop tard, et que j'aurais du venir ici plus tôt. J'ai pensé que grâce à cette grande université je pourrais venir ici de plus en plus. Je pense qu'il ne faut pas lire de la documentation sur Israël: il faut venir, sentir, toucher".

« […] Vous n'avez pas de diamants, mais vous avez la plus grande bourse aux diamants du monde, vous ne faites pas de voitures, mais vous avez la meilleure technologie dans le domaine de la fabrication automobile. Vous n'avez pas de pétrole, pas d'eau, aucune ressource naturelle, pourtant vous avez su vous rendre si forts. Quand Alibaba a été fondée, nous n'avions pas non plus d'argent, ni de technologie, et aucune ressource. Personne ne pensait que nous pourrions réussir. 19 ans ont passé, nous avons connu des crises et des problèmes, nous avons fait beaucoup d'erreurs, mais nous n'avons jamais perdu l'espoir et jamais renoncé".

GPO/ Haïm Zach Jack Ma et Benyamin Netanyahou à Jérusalem le 02.05.2018

"[…] Le monde entre dans la troisième révolution industrielle, de la technologie de l'information à celle des données, qui se concentre sur l'adaptation à l'individu. N'ayez pas peur des machines. Elles n'ont pas de cœur, elles n'ont que des 'puces'. Nous devons apprendre aux enfants à être plus innovants, plus créatifs. Dans les dix prochaines années, nous devrons nous concentrer davantage sur la réforme du système éducatif. Les machines vont supprimer des emplois, et il faut fournir aux jeunes une formation adaptée à la nouvelle ère".