Suite à la défection de l'Ukraine, la Fédération internationale de judo a retoqué les noms de huit athlètes sur la liste de la délégation russe

La fédération ukrainienne de judo a annoncé lundi qu'elle n'enverrait pas de délégation aux Mondiaux de judo au Qatar du 7 au 14 mai en raison de la présence de judokas russes et bélarusses.

La fédération ukrainienne affirme que certains de ces judokas sont également des soldats d'active.

La Fédération internationale de judo (IJF) a donné dimanche son feu vert à la présence des Russes et Bélarusses à ces championnats du monde, à la condition qu'ils le fassent individuellement et en tant qu'athlètes neutres.

Mais la fédération ukrainienne a affirmé lundi que "la majorité de l'équipe de Russie est composée de sportifs qui sont des soldats d'active dans l'armée de la fédération de Russie qui a attaqué l'Ukraine le 24 février 2022" et qui "continue de mener une guerre brutale contre notre territoire".

A la suite du retrait des allégations de l'Ukraine, La Fédération internationale de judo a mené un examen approfondi de la liste d'athlètes que la Russie compte envoyer à ces championnats et annoncé mardi avoir retoqué les noms de huit athlètes.

La Fédération internationale de judo a reçu une liste de participants et a "procédé à l'examen indépendant des antécédents des sportifs et délégués". Seuls les sportifs "employés au centre sportif fédéral d'entraînement" et les sportifs "pour lesquels aucune information n'a été identifiée suggérant un soutien ou des opinions sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie" ont été autorisés à participer aux Mondiaux-2023, a précisé l'IJF.

"Après examen approfondi, huit membres de la délégation ont été rejetés" de la liste pour participer aux Mondiaux, a souligné la Fédération internationale, sans préciser s'il s'agit de judokas, ou tout autre membre de la délégation (entraîneurs, médecins, kinés, ...).

Sur le site internet de la Fédération internationale de judo dédié aux Mondiaux-2023, 20 "athlètes individuels neutres" (10 hommes et 10 femmes, russes ou bélarusses) apparaissent parmi les participants aux Mondiaux, dont le vice-champion du monde 2021 des lourds (+100 kg), Tamerlan Bashaev, tombeur de Teddy Riner aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, ou le champion du monde 2021 de -60 kg, Yago Abuladze, inscrit dans la catégorie des -66 kg à Doha.

A quelques mois des JO de Paris, le doute subsiste quant à la participation de la Russie. Selon toute vraisemblance, les athlètes du pays pourraient être autorisés à concourir sous bannière neutre.