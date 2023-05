Les Anonymous soudanais affirment avoir piraté les alertes du Dôme de fer

Le groupe a présenté ses "excuses" pour cette dernière cyberattaque contre Israël, affirmant qu'elle aurait dû être plus rapide

Le groupe de hackers islamistes Anonymous Sudan a affirmé mardi avoir piraté les systèmes israéliens d'alerte à la roquette, notamment le Dôme de fer, mardi, au milieu d'un barrage de roquettes tirées depuis la bande de Gaza.

Le groupe de cyberpirates a affirmé sur sa chaîne Telegram qu'il avait réussi à mettre hors service les sites web des services d'alerte à la roquette Cumta, Red Alert, Halamish et Evigilo, et à cibler certaines de leurs applications pour smartphone. Les quatre sites sont toujours hors service à l'heure, mais les applications pour smartphones semblent fonctionner, selon le JPost.

L'organisation a également indiqué qu'elle avait désactivé tellement de systèmes que le Dôme de fer, le principal système de défense aérienne d'Israël, ne recevait pas toutes les alertes, ce qui l'empêchait d'intercepter tous les tirs.

AFP / Thomas Samso Piratage informatique

Le groupe de pirates informatiques a toutefois présenté ses "excuses" pour cette dernière cyberattaque, affirmant qu'il aurait dû "être plus rapide". "Nous nous excusons sincèrement d'être un peu en retard pour faire tomber le système d'alerte, en raison de la faiblesse actuelle de l'Internet au Soudan. Malheureusement, il y a beaucoup de pannes", a écrit le groupe sur Telegram.

"Attendez-vous à une panne d'Internet à tout moment"

Il a ajouté qu'il travaillait sur d'autres attaques contre Israël, notant qu'il avait réussi jusqu'à présent. "Nous sommes sûrs à 100 % qu'il y a eu des perturbations sur Internet", a écrit Anonymous Sudan. "Attendez-vous à une panne d'Internet à tout moment".

Le 27 avril, le groupe a affirmé être à l'origine de pannes d'électricité de grande ampleur dans tout le pays, en écrivant : "L'obscurité est-elle une bonne chose ? Pourquoi n'avez-vous pas d'électricité ?"

Le 14 avril, Anonymous Sudan a revendiqué une cyberattaque qui a touché l'Israel Post ainsi que la Bank Leumi, la Discount Bank, la Mizrahi-Tefahot, la Bank Mercantile, la Bank Benleumi (First International Bank of Israel) et ses filiales Bank Otzar Ha-hayal et Bank Massad.

A la mi-avril, le groupe de hackers s'en était pris aux aéroports, hôpitaux et universités en France.