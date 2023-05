L'Iran accélère ses opérations de diffusion de fausses informations

Microsoft souligne que la menace de cyberattaques iraniennes dévastatrices augmente, en particulier contre Israël et les États-Unis

Au cours de l’année écoulée, l’Iran a accéléré ses cyber-opérations de diffusion de fausses informations et de désinformation, selon un rapport de Microsoft, révélé mercredi par le radiodiffuseur public israélien Kan.

L'année dernière, la société fondée par Bill Gates a identifié 24 cas de diffusion de fake news alors qu'en 2021, seuls sept cas ont été identifiés. Cela va au-delà de ses cyberattaques "traditionnelles".

SAUL LOEB / AFP Microsoft

Ces actions, dans un domaine ù des pays comme la Chine et la Russie étaient considérés comme des leaders, visaient à renforcer la "résistance palestinienne", à nuire à la normalisation entre Israël et les pays arabes et à semer la panique et l'anxiété parmi les citoyens d'Israël.

En outre, l'Iran a également agi sur le terrain contre d'éminentes personnalités et groupes d'opposition iraniens, ainsi que contre les États-Unis, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Téhéran a entre autres tenté d'attiser les troubles à Bahreïn, pays où règnent des tensions entre chiites et sunnites. L'Iran a même concentré ses cyber-efforts pour freiner les manifestations à travers le pays en divulguant des informations visant à embarrasser d'éminentes personnalités de l'opposition ou à les présenter comme corrompues.

AFP Illustration - Des iraniens brûlent le drapeau d'Israël à Téhéran

Microsoft indique toutefois une diminution de l'utilisation par l'Iran des rançongiciels. Néanmoins, le rapport souligne que la menace de cyberattaques iraniennes dévastatrices augmente, en particulier contre Israël et les États-Unis, des hackers iraniens tentant d'attaquer les systèmes et les infrastructures de contrôle industriel.