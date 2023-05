La marque Karl Lagerfeld va ouvrir son hôtel de luxe à Macao

"Les intérieurs de chacune des 271 chambres et suites sont influencés à la fois par le design chinois classique et l'esthétique occidentale contemporaine"

Le premier hôtel de luxe Karl Lagerfeld ouvrira ses portes en juin à Macao en Chine, avec une série d'événements pour fêter son inauguration.

En 2016, la marque de mode fondée par le couturier allemand éponyme avait annoncé qu'elle se lançait dans l'hôtellerie de luxe et prévoyait l'ouverture d'un premier hôtel à Macao en 2018. Des retards de construction ainsi que la pandémie ont contraint Karl Lagerfeld, décédé depuis, à reporter l'ouverture.

L'hôtel cinq étoiles compte 271 chambres et fait partie du Grand Lisboa Palace Resort Macau, un gigantesque complexe hôtelier de luxe. Il s'agit du dernier projet de design entrepris par Karl Lagerfeld avant son décès en février 2019.

"Les intérieurs de chacune des 271 chambres et suites sont influencés à la fois par le design chinois classique et l'esthétique occidentale contemporaine", a déclaré la marque dans un communiqué de presse, soulignant la présence de meubles faits sur mesure qui "reflètent la passion de Karl Lagerfeld pour les collaborations. L'hôtel comprend en outre des sculptures de l'artiste néerlandais Marcel Wanders et de l'artiste français Jean-Michel Othoniel, ainsi que des lustres de Terzani, toujours selon le communiqué.

La marque parisienne a lancé la semaine dernière à Milan sa première collection de décoration d'intérieur et travaille également sur un complexe résidentiel de luxe appelé Karl Lagerfeld Villas Marbella, qui est en cours de construction sur les collines surplombant la station balnéaire espagnole.

Karl Lagerfeld, le célèbre couturier à la tête de la maison Chanel, est décédé à l'âge de 85 ans.