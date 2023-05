Les Backstreet Boys font des demandes spéciales avant leur concert en Israël

Le groupe souhaite en priorité se nourrir sainement, même lorsqu'il est en déplacement

Le groupe légendaire Backstreet Boys qui donnera un concert en Israël le 13 mai au Live Park de Rishon Letsion a émis des requêtes aux organisateurs, a rapporté le quotidien Israel Hayom.

Les membres du groupe ont demandé des plateaux de fruits et légumes locaux dans tous les lieux, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu'un presse-agrumes et un mixeur. Ils ont également demandé des milk-shakes à base de melon, de chou frisé, de mangue, de persil, d'abricot et de coriandre, ainsi qu'une cuillère à café d'huile d'olive, de sirop de dattes et de miel dans chaque milk-shake.

Reuters Backstreet Boys perform in concert

Ce sera la troisième fois que le groupe aux 130 millions d'albums vendus se produira dans l'Etat hébreu, après avoir donné des concerts à Ra’anana en 2015 et à Rishon Lezion en 2018. Les Backstreet Boys sont devenus célèbres dans les années 1990 grâce à des tubes comme "Everybody" et "I Want It That Way". Bien que certains membres aient fait carrière en solo, le groupe est resté uni et continue à se produire sur scène dans le monde entier.