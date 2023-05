Israël : premier accord entre le ministre du Tourisme et la Géorgie

L'accord prévoit une coopération entre les organisations touristiques des deux pays, dans le cadre de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT)

Le ministre israélien du Tourisme Haïm Katz et le ministre géorgien des Affaires étrangères Ilia Darchiashvili ont signé mercredi le premier accord en matière de tourisme entre les deux pays.

Les deux pays se sont engagés à promouvoir la coopération avec les organisations touristiques respectives, les agents de voyage et les représentants du secteur privé, dans le cadre de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Après la signature de l'accord, les ministres ont tenu une réunion de travail pour discuter de la promotion du tourisme dans les deux pays, ainsi que des différentes opportunités.

"Le nouvel accord ouvrira de nouvelles perspectives pour la coopération entre les pays. La relation entre Israël et la Géorgie est forte, elle se resserre au fil des ans dans tous les domaines, dans la culture, l'économie et maintenant aussi dans le tourisme. Les Israéliens adorent visiter la Géorgie et nous espérons qu'ils seront encore plus nombreux à l'avenir", a déclaré le ministre israélien.

Ilia Darchiashvili a affirmé que la "coopération avec notre ami est menée selon le principe que toutes les parties sont satisfaites. Il y a une grande partie de la population de Géorgiens qui souhaitent venir en Israël. Ensemble nous renforcerons le tourisme de nos deux pays".

Conformément à l'accord signé, les pays s'efforceront de promouvoir des programmes conjoints, et seront autorisées à encourager le tourisme des sites historiques et culturels liés au patrimoine des peuples géorgien et juif. L'accord est valable cinq ans et sera renouvelé automatiquement .