"Nous sommes très heureux et très fiers d'avoir un pavillon israélien pour la première fois au Maroc"

Après trois années d'absence, le salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) a rouvert ses portes pour sa 15e édition, du 2 au 7 mai 2023. L'événement organisé à Meknès est devenu une plateforme de choix pour les professionnels du secteur. Il permet d'explorer les opportunités du marché agricole marocain et de renforcer les liens commerciaux avec le royaume chérifien.

Cette année, la Grande-Bretagne est l'invitée d'honneur, un signe fort de l'importance que le Maroc accorde aux relations bilatérales entre les deux pays: "Nous sommes deux royaumes et il y a une longue relation entre nous. Nous avons 30 différentes sociétés ici, dont beaucoup de technologies agricoles très sophistiquées comme la gestion de l'eau ou la génétique des plantes et des animaux. Donc c'est un opportunité très excitante de construire des business ensemble", a déclaré John Humphrey, délégué commercial britannique pour l'Afrique.

Le salon est également marqué cette année par la présence de l'Etat hébreu, un signe positif de l'ouverture de la région à la coopération économique et commerciale. Cette participation représente un pas important pour les relations économiques entre les deux pays et ouvre la voie à de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises israéliennes: "Nous sommes très contents et très fiers d'avoir un pavillon israélien pour la première fois au Maroc. Dix sociétés sont venues vendre leurs produits et comme vous le savez, Israël a beaucoup à offrir en termes d'agriculture. Nous sommes à la recherche de collaborations avec des partenaires marocains", a affirmé Eyal David, chef de mission de l'ambassade d'Israël au Maroc.

Le SIAM est également une plateforme pour mettre en avant les réalisations et les projets innovants du secteur agricole marocain. Les visiteurs peuvent découvrir les dernières technologies, les produits locaux et les projets de développement. Cette année, le salon met l'accent sur l'agriculture durable, la sécurité alimentaire, et la promotion des produits agricoles sur les marchés internationaux.