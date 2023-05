L'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak était un "invité régulier" de Jeffrey Epstein

De nouveaux documents révèlent que l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak et le linguiste anti-israélien Noam Chomsky ont continué à fréquenter le gestionnaire de fonds spéculatifs Jeffrey Epstein après sa première condamnation pour des crimes sexuels commis sur des mineures.

"Jeffrey Epstein a organisé de nombreuses réunions avec des personnalités éminentes après avoir purgé une peine de prison en 2008 pour un crime sexuel impliquant une adolescente et avoir été enregistré en tant que délinquant sexuel", a révélé le Wall Street Journal dimanche, qui confirme que l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak était un "invité régulier" du milliardaire.

(AP photo/Hatem Moussa) Noam Chomsky

En 2015, Ehud Barak a rencontré Jeffrey Epstein en compagnie de Noam Chomsky pour discuter des "politiques d'Israël en ce qui concerne les questions palestiniennes et l'arène internationale", selon le journal new-yorkais. Noam Chomsky et Jeffrey Epstein se sont d’ailleurs rencontrés plusieurs fois entre 2015 et 2016, toujours selon la même source.

Ehud Barak a admis à l'époque avoir rencontré Jeffrey Epstein au moins dix fois, tout en condamnant ses actes. "Je suis un féministe. Les actes attribués à Epstein sont odieux et je n'ai rien à voir avec eux", avait-il déclaré, ajoutant qu'il avait coupé toute relation avec lui.

AFP PHOTO / NEW YORK STATE SEX OFFENDER REGISTRY/HANDOUT Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein a été arrêté en juillet 2019 pour avoir abusé de mineures dans ses résidences de Floride et de New York. Il avait déjà purgé une peine de 13 mois de prison après un accord de plaidoyer en 2008, évitant une peine d'emprisonnement à vie. Le 10 août 2019, il a été retrouvé mort dans sa cellule d’une prison new-yorkaise.