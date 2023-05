Jake Sullivan rencontrera les dirigeants saoudiens ainsi que des responsables indiens et émiratis

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que les États-Unis "travaillaient pour parvenir à un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite". Il a indiqué s’être entretenu en visioconférence avec son homologue israélien Tzachi Hanegbi ainsi qu'avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Sullivan a également abordé la question nucléaire iranienne, affirmant que "les États-Unis prendront des mesures pour s'assurer que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire." Cependant, il a précisé que l'administration américaine est toujours intéressée par une "solution diplomatique". Interrogé enfin sur le fait de savoir quand le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou serait invité à la Maison Blanche, il a répondu : "lorsque nous aurons une visite à annoncer, nous l'annoncerons".

Kobi Gideon/GPO Jake Sullivan et Benjamin Netanyahou

Jake Sullivan, se rendra en Arabie saoudite ce week-end pour discuter avec les dirigeants saoudiens, dont le prince héritier Mohammed bin Salman, ainsi que des responsables indiens et émiratis, a-t-il annoncé jeudi dans le cadre d'un discours sur la stratégie américaine au Moyen-Orient. "Ce week-end, je serai en Arabie saoudite pour des réunions avec leurs dirigeants", a déclaré Jake Sullivan.

AP Photo/Susan Walsh Le président américain Joe Biden

"Mes homologues émirati et indien viendront en Arabie aussi dans le cadre de réunions afin que nous puissions discuter de nouvelles aires de coopération entre New Delhi et le Golfe, ainsi que les États-Unis et le reste de la région", a encore affirmé M. Sullivan. Il a indiqué que la situation au Yémen occuperait une part "significative" des discussions durant le week-end.

Bandar AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman

Jake Sullivan, conseiller du président américain en matière de politique étrangère, a aussi épluché les dossiers du Moyen-Orient, de l'Iran à la Syrie et l'Irak, en passant par le conflit israélo-palestinien. "Notre engagement envers le Moyen-Orient est inébranlable", a-t-il dit. Il a réaffirmé que Washington ferait tout pour s'opposer à ce que Téhéran obtienne l'arme nucléaire.